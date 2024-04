Novinky vo vede: Tučniaky, herkulánske papyrusy a let do vesmíru

Bratislava 26. apríla (TASR) - Svet vedy za posledné dni priniesol niekoľko zaujímavých a dôležitých správ. Topiaci sa ľad na Antarktíde minulý rok zapríčinil úhyn tisícov mláďat tučniaka obrovského. Vedec Graziano Ranocchia zasa pomocou tzv. herkulánskych zvitkov zistil, kde bol v Aténach pochovaný antický filozof Platón. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) oznámil, že astronauti, ktorí sa majú 6. mája podieľať na prvom pilotnom vesmírnom lete v spolupráci so spoločnosťou Boeing, už dorazili na miesto plánovaného štartu rakety.



Rekordne najväčší úbytok morského ľadu v Antarktíde na konci roka 2023 zapríčinil neúspešné rozmnožovanie až v pätine kolónii tučniaka obrovského. Informáciu priniesol Britský antarktický prieskum (BAS) v novej štúdii, ktorú publikoval časopis Antarctic Science. Ak sa morský ľad, na ktorom kolónia hniezdi, rozpadne skôr, ako mláďatám narastie šupinové perie odolné voči vode, nemajú veľkú šancu na prežitie. Výskumník z BAS však uviedol, že existujú náznaky, že sa tučniaky prispôsobujú. Je totiž možné, že sa kolónie, v ktorých zahynulo najväčšie percento mláďat, presúvajú na iné miesta.



Platóna podľa Ranocchiu, ktorý pôsobí na univerzite v Pise, pochovali v záhrade na súkromnom pozemku Akadémie. Antický filozof túto vzdelávaciu inštitúciu založil v Aténach v štvrtom storočí pred naším letopočtom. Tzv. herkulánske papyrusy tvorí približne 1800 zvitkov, ktoré boli spolu s tisícami ďalších pamiatok skarbonizované počas erupcie Vezuvu v roku 79. Sopečné plyny a popol vtedy zničili mestá Herkulaneum a Pompeje, ich trosky objavili v 18. storočí. Zvitky obsahujú aj informácie o Platónovom živote.



Testovacími pilotmi kozmickej lode Starliner od spoločnosti Boeing budú Barry "Butch" Wilmore a Sunita Williamsová. Stroj je pripravený na svoj prvý pilotovaný vesmírny let po niekoľkých rokoch odkladov. Posádka vyštartuje z kozmodrómu Kennedyho vesmírneho strediska na Floride. Kapsulu Starliner vynesie do vesmíru raketa Atlas. Starliner poletí na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS), kde skúšobne zostane jeden týždeň. NASA si pred desaťročím objednala Boeing a SpaceX na prepravu astronautov na vesmírnu stanicu.