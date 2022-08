NOVINKY ZO SVETA VEDY: Lekári v Brazílii oddelili siamské dvojčatá

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na snímke zverejnenej americkým Národným úradom pre letectvo a vesmír (NASA) sa nachádzajú galaxie zaznamenané vesmírnym teleskopom Jamesa Webba v utorok 2. augusta 2022. Vpravo sa nachádza veľká ružová škvrnitá galaxia, ktorá pripomína koleso a v jej vnútri sa nachádza menší ovál obklopený prachom modrej farby, vľavo sú viditeľné dve špirálové galaxie približne rovnakých rozmerov. Foto: TASR/AP

Na snímke rodičia stoja pri dvojčatách po náročnej operácii, Rio de Janero, 3. augusta 2022. Foto: TASR/AP

Svet 5. augusta (TASR) - Uplynulý týždeň bol vo svete vedy a techniky opäť bohatý na nové objavy a zaujímavé informácie. Vedcom sa podarilo odhaliť tri typy dlhého covidu a prišli aj na to, koľkým percentám ľudí sa po prekonaní koronavírusu nevráti čuch. TASR prináša súhrn najnovších informácií z vedy a techniky.Britskí vedci zistili, že existujú tri typy takzvaného dlhého covidu – dlhotrvajúcich symptómov nákazy ochorením COVID-19. Každý typ má vlastný súbor príznakov.Vedci rozdelili dlhý covid do troch skupín. V prvej boli neurologické príznaky ako únava, "zastretá myseľ" a bolesť hlavy. Druhá skupina zahŕňa dýchacie ťažkosti vrátane bolesti na hrudi a dýchavičnosti. Tieto symptómy vykazovali pacienti, ktorí sa koronavírusom nakazili počas prvých vĺn pandémie.V poslednej skupine sa nachádzajú osoby so zmiešanými príznakmi dlhého covidu, ktorí pociťovali búšenie srdca, zmeny na pokožke či bolesti svalov.Vesmírnemu teleskopu Jamesa Webba sa podarilo zhotoviť nezvyčajne jasný záber galaxie, ktorá je pre svoj jedinečný vzhľad známa ako názvom Koleso voza. Oznámili to v utorok Európska vesmírna agentúra (ESA) a Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA).Koleso voza je od Zeme vzdialené asi 500 miliónov svetelných rokov a leží v súhvezdí Sochár. Svoj nezvyčajný tvar získalo po zrážke dvoch galaxií. V dôsledku nárazu vznikli dva prstence, ktoré obklopujú stred galaxie ako "vlnky v jazierku, keď do neho hodíte kameň", uviedli NASA a ESA v spoločnom vyhlásení.Takmer štvorročné brazílske siamské dvojčatá zrastené v oblasti lebky sa lekárom podarilo úspešne oddeliť pomocou virtuálnej reality. Operáciu označili lekári v pondelok za najkomplexnejší zákrok svojho druhu.Dvojčatá Artur a Bernardo Limovci sa narodili v roku 2018 v brazílskom štáte Roraima na severe krajiny s veľmi zriedkavým javom - zrastením v oblasti lebky, pričom spolu zdieľali aj mozgové tkanivo. Maratónska operácia, počas ktorej sa deti podarilo úspešne oddeliť, trvala 27 hodín.Vedci zistili, že približne u piatich percent ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, sa vyvinuli dlhodobé problémy s čuchom alebo chuťou.Strata čuchu sa stala jedným z charakteristických príznakov nákazy koronavírusom už na začiatku pandémie. Doposiaľ však nebolo známe, ako často sa tento príznak objavuje a ako dlho pretrváva.V novej štúdii vedci zistili, že aj šesť mesiacov po prekonaní covidu môže pretrvávať strata čuchu u 5,6 percenta pacientov a strata chuti u 4,4 percenta. Nie je však jasné, či tieto údaje platia pre ľudí, ktorí sa z ochorenia zotavili úplne alebo iba čiastočne.