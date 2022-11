Novozvolený starosta Pereša Peter Kavuľa sa zatiaľ neujal funkcie

Košice 30. novembra (TASR) - Novozvolený starosta košickej mestskej časti Pereš Peter Kavuľa sa zatiaľ neujal svojej funkcie. Dosluhujúci starosta Jozef Karabin totiž nezvolal ustanovujúce zastupiteľstvo do 30 dní od konania volieb z dôvodu čerpania zostatkovej dovolenky. Jej preplatenie odmietlo miestne zastupiteľstvo ešte v marci.



Kavuľa tvrdí, že po dohode sa malo ustanovujúce zastupiteľstvo pôvodne konať 25. novembra. Napokon v tento deň Karabin oznámil nový termín, a to 13. december.



Karabin uviedol, že aktuálne má menej ako 15 dní dovolenky. "Akúkoľvek dovolenku by mi neboli preplatili. Naplánujem si to tak, aby som to stihol vyčerpať, a taktiež aby som bol prítomný zatiaľ pre obyvateľov Pereša. Musím sa venovať úradným veciam, ktoré horia," povedal pre TASR.



Podľa Kavuľu mal Karabin na jej čerpanie dosť času. Ako sa uvádza v zápisnici z rokovania miestneho zastupiteľstva zverejnenej na webovej stránke mestskej časti, poslanci sa touto témou zaoberali na prelome februára a marca. Kontrolórku vtedy požiadali o vykonanie kontroly stavu dovolenky starostu a informovanie o jej zostatku. K 23. marcu predstavovala 25 dní. "Cieľom kontroly dovolenky starostu bolo, aby sa tá dovolenka vyčerpala do konca volebného obdobia," uviedla vtedy poslankyňa Marta Gonsorčíková Bukovinská.



Karabin bol starostom Pereša nepretržite od roku 2006. V októbrových voľbách sa okrem postu starostu uchádzal aj o primátorské kreslo. Kandidatúry na post primátora Košíc sa napokon vzdal v prospech iného kandidáta. "Prvé, čo urobím, bude žiadať v ekonomickom a právnickom audite počet dní, ktoré mal pán Karabin uvedené ako pracovné, a my vieme, že ich venoval kampani," povedal Kavuľa. Konanie dosluhujúceho starostu nepovažuje za korektné.



Ministerstvo vnútra SR pre TASR uviedlo, že starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období bol podľa zákona o obecnom zriadení povinný zvolať ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. "Ak ho v uvedenej lehote nezvolal, uskutoční sa zo zákona 30. pracovný deň od vykonania volieb," dodal rezort.



Zároveň pripomenul, že funkčné obdobie starostu sa končí zložením sľubu novozvoleného starostu. "Do skončenia funkčného obdobia patrí starostovi plat a môže si čerpať dovolenku. Čerpaním dovolenky, ak má na ňu nárok, nemôže vzniknúť obci škoda," doplnil.