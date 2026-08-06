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NOVÝ DOMOV: Medveď Artur z košickej zoo odchádza za hranice
Artur je samec medveďa hnedého, jeho rodičmi sú Tatranka a Filip - medvede z košickej zoo pochádzajúce z voľnej prírody.
Autor TASR
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Košice 6. augusta (TASR) - Dvojročný medveď Artur z košickej zoologickej záhrady, kde sa narodil, nájde svoj nový domov v zoo v poľskom Vroclave. Vo štvrtok ráno sa vydal transportom na 500-kilometrovú cestu.
Artur je samec medveďa hnedého, jeho rodičmi sú Tatranka a Filip - medvede z košickej zoo pochádzajúce z voľnej prírody. Chovatelia spomínajú na Tatranku ako na veľmi starostlivú matku, ktorá sa o mláďa príkladne starala. Ako informovala vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu košickej zoo Eva Malešová, príprava na samotný transport Artura trvala asi dva mesiace a začala sa vtedy, keď vroclavská zoo prejavila záujem o mláďa. Po súhlase európskej koordinátorky pre chov medveďa hnedého Artur prešiel klinickými testami.
Podľa hlavného zoológa Patrika Pastoreka v tomto čase už košická zoo hľadala pre mláďa umiestnenie. „Po dvoch rokoch od pôrodu matka už svoje mláďa odháňa. Je to v období ruje, a teda aj nás čakala úloha oddeliť obe zvieratá. Podarilo sa nám to začiatkom mája. Tatranka v súčasnosti obýva spoločný výbeh s Mášou a Filipom,“ priblížil. Z Artura je už statný jedinec, ktorý váži asi 150 kilogramov.
Z košickej zoo už odišlo sedem medvedích jedincov. Pred tým to boli Mišo a Alica, ktorí našli nové pôsobisko v českých Jánskych Lázňach. Darí sa aj Hugovi, ktorý sa stal zakladateľom chovu v jednej z francúzskych záhrad.
Chov medveďov v Zoo Košice má takmer 40-ročnú tradíciu. Za toto obdobie zoo odchovala 12 mláďat vrátane legendárnych pätorčiat z roku 2002. V posledných rokoch sa stala útočiskom pre opustené mláďatá - rovnako ako Zoo Vroclav, ktorá má pre chov medveďov vhodné podmienky.
V súčasnosti prechádza takmer hektárový výbeh pre medvede hnedé veľkou modernizáciou. Košická zoo vlani zrekonštruovala oplotenie a pre návštevníkov vybudovala dve vyhliadky. Aktuálne dostávajú novú podobu vnútorné priestory chovných zariadení. Na oba projekty získala prostriedky aj z Environmentálneho fondu.
Artur je samec medveďa hnedého, jeho rodičmi sú Tatranka a Filip - medvede z košickej zoo pochádzajúce z voľnej prírody. Chovatelia spomínajú na Tatranku ako na veľmi starostlivú matku, ktorá sa o mláďa príkladne starala. Ako informovala vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu košickej zoo Eva Malešová, príprava na samotný transport Artura trvala asi dva mesiace a začala sa vtedy, keď vroclavská zoo prejavila záujem o mláďa. Po súhlase európskej koordinátorky pre chov medveďa hnedého Artur prešiel klinickými testami.
Podľa hlavného zoológa Patrika Pastoreka v tomto čase už košická zoo hľadala pre mláďa umiestnenie. „Po dvoch rokoch od pôrodu matka už svoje mláďa odháňa. Je to v období ruje, a teda aj nás čakala úloha oddeliť obe zvieratá. Podarilo sa nám to začiatkom mája. Tatranka v súčasnosti obýva spoločný výbeh s Mášou a Filipom,“ priblížil. Z Artura je už statný jedinec, ktorý váži asi 150 kilogramov.
Z košickej zoo už odišlo sedem medvedích jedincov. Pred tým to boli Mišo a Alica, ktorí našli nové pôsobisko v českých Jánskych Lázňach. Darí sa aj Hugovi, ktorý sa stal zakladateľom chovu v jednej z francúzskych záhrad.
Chov medveďov v Zoo Košice má takmer 40-ročnú tradíciu. Za toto obdobie zoo odchovala 12 mláďat vrátane legendárnych pätorčiat z roku 2002. V posledných rokoch sa stala útočiskom pre opustené mláďatá - rovnako ako Zoo Vroclav, ktorá má pre chov medveďov vhodné podmienky.
V súčasnosti prechádza takmer hektárový výbeh pre medvede hnedé veľkou modernizáciou. Košická zoo vlani zrekonštruovala oplotenie a pre návštevníkov vybudovala dve vyhliadky. Aktuálne dostávajú novú podobu vnútorné priestory chovných zariadení. Na oba projekty získala prostriedky aj z Environmentálneho fondu.