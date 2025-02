Nový prístroj v NÚDCH pomôže liečiť deti s neurologickými ochoreniami

Bratislava 11. februára (TASR) - V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave pribudol nový prístroj, ktorý pomôže pri liečbe detí s neurologickými ochoreniami. Klinika detskej neurológie tak rozšírila možnosti využívania virtuálnej reality, ktorá umožňuje zapojiť malých pacientov do rehabilitácie hravou a pútavou formou. To podľa odborníkov zvyšuje šance na zlepšenie ich zdravotného stavu. NÚDCH o tom informoval na svojom webe.



V minulom roku bolo na klinike hospitalizovaných viac ako 900 pacientov a zrealizovaných bolo takmer 18.000 ambulantných výkonov. Odborníci uvádzajú, že počet detí s neurologickým ochorením na Slovensku narastá. Týka sa to diagnóz ako detská mozgová obrna, autizmus, svalové ochorenia či ďalších vrodených porúch hybnosti. "Pribúdajú deti s pôrodnými komplikáciami, ktoré by v minulosti neprežili, ale pre pokročilú novorodeneckú starostlivosť sa môžu ďalej rozvíjať, často s neurologickými problémami - pohybovými alebo mentálnymi," podotkla prednostka kliniky detskej neurológie ústavu Miriam Kolníková.



Pre týchto pacientov je podľa odborníkov kľúčová komplexná liečba, v rámci ktorej zohrávajú výraznú úlohu kognitívne a pohybové rehabilitácie. S cieľom ich zefektívnenia získala klinika s podporou Nadácie VÚB zariadenie vo forme "zmyslovej miestnosti", ktorá využíva špeciálne vyvinutú virtuálnu realitu. "Ide o v zahraničí osvedčený a mimoriadne efektívny prístroj, ktorý budeme využívať na rehabilitáciu u detí s nervosvalovými ochoreniami, ale tiež u pacientov, ktorí potrebujú dlhodobú rehabilitáciu - napríklad po úrazoch, keď je štandardne obzvlášť sťažená spolupráca medzi rehabilitačným pracovníkom a pacientom," vysvetlila Kolníková.



Zariadenie je podľa lekárov mimoriadne prínosné práve tým, že umožňuje komplexnú zmyslovú aj motorickú rehabilitáciu bez toho, aby ju pacienti vnímali ako nutné, rutinné a cielené cvičenie. Umožňuje teda dieťa zapojiť do rehabilitácie hravou formou, čím podľa nich výrazne uľahčuje a zefektívňuje celkovú liečbu.



"Nový prístroj zapája dieťa do rehabilitácie hravou formou, čím sa aj náročná rehabilitácia stáva hrou. V rehabilitačnej miestnosti umožní navodiť cielenú situáciu, napríklad na podlahe vysvietené klávesnice klavíra zahrajú melódiu podľa pohybu, čo je pre dieťa veľmi stimulujúce, intenzívne spolupracuje a objavuje nové veci. Lekár tak môže detailne vyšetriť ťažko spolupracujúce dieťa, rehabilitačný terapeut cielene usmerňuje pohyb a nápomocný je aj pre psychológov pri spolupráci a diagnostike," dodal riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň.