Nový týždeň odštartuje slnečné počasie, ochladí sa
Teploty 20 až 25 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 24. augusta (TASR) - V pondelok slnečno. Teploty 20 až 25 stupňov Celzia.
Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 14 až 11 a najvyššie denné teploty 22 až 25 stupňov Celzia.
Na strednom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 13 až 8 a najvyššie denné teploty 20 až 24 stupňov Celzia.
Na východnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 13 až 9 a najvyššie denné teploty 20 až 24 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 metrov malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota deväť stupňov Celzia a najvyššia denná teplota 18 stupňov Celzia.
Vo výške 1500 metrov malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota deväť stupňov Celzia a najvyššia denná teplota 13 stupňov Celzia.
Vo výške 2000 metrov malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota šesť stupňov Celzia a najvyššia denná teplota deväť stupňov Celzia.
Počasie v regiónoch:
Počasie na horách:
