Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 25. august 2025Meniny má Ľudovít
< sekcia Import

Nový týždeň odštartuje slnečné počasie, ochladí sa

.
Na snímke pohľad na jarou rozkvitnutý Park Ľudovíta Štúra v Žiline v piatok 12. apríla 2024. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Teploty 20 až 25 stupňov Celzia.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 24. augusta (TASR) - V pondelok slnečno. Teploty 20 až 25 stupňov Celzia.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 14 až 11 a najvyššie denné teploty 22 až 25 stupňov Celzia.
Na strednom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 13 až 8 a najvyššie denné teploty 20 až 24 stupňov Celzia.
Na východnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 13 až 9 a najvyššie denné teploty 20 až 24 stupňov Celzia.

Počasie na horách:


Vo výške 1000 metrov malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota deväť stupňov Celzia a najvyššia denná teplota 18 stupňov Celzia.
Vo výške 1500 metrov malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota deväť stupňov Celzia a najvyššia denná teplota 13 stupňov Celzia.
Vo výške 2000 metrov malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota šesť stupňov Celzia a najvyššia denná teplota deväť stupňov Celzia.


VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb