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Nový týždeň odštartuje slnečným počasím, lokálne sa vyskytne hmla
V noci a predpoludním miestami oblačno až zamračené, najmä v západnej polovici. Ojedinele slabé zrážky.
Autor TASR
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Bratislava 9. novembra (TASR) - Jasno až polojasno. V noci a predpoludním miestami oblačno až zamračené, najmä v západnej polovici. Ojedinele slabé zrážky. Lokálne hmla.
Najnižšia nočná teplota -3 až -8, miestami, najmä na západe, 3 až -2 stupňov C. Najvyššia denná teplota 6 až 11 stupňov C, pri dlhšie trvajúcej oblačnosti alebo hmle okolo 4 stupňov C.
Bezvetrie alebo slabý premenlivý, v južnej polovici západného Slovenska juhovýchodný vietor do 20 km/h.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 6 až 5 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 m 5 až 2 stupne Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 m 2 až -4 stupne Celzia.
zdroj: SHMÚ
Najnižšia nočná teplota -3 až -8, miestami, najmä na západe, 3 až -2 stupňov C. Najvyššia denná teplota 6 až 11 stupňov C, pri dlhšie trvajúcej oblačnosti alebo hmle okolo 4 stupňov C.
Bezvetrie alebo slabý premenlivý, v južnej polovici západného Slovenska juhovýchodný vietor do 20 km/h.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 6 až 5 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 m 5 až 2 stupne Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 m 2 až -4 stupne Celzia.
zdroj: SHMÚ