Pondelok 9. február
Nový týždeň odštartuje zamračeným počasím, vykukne slniečko?

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

V noci miestami, cez deň ojedinele, občasné sneženie alebo dážď so snehom, na západe a v Banskobystrickom kraji v nižších polohách väčšinou dážď.

Autor TASR
Bratislava 8. februára (TASR) - Oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, najmä cez deň na východe. V noci miestami, cez deň ojedinele, občasné sneženie alebo dážď so snehom, na západe a v Banskobystrickom kraji v nižších polohách väčšinou dážď. Ojedinele hmla.

Najnižšia nočná teplota 3 až -2 stupne Celzia, na Orave, v Prešovskom kraji a dolnom Spiši -2 až -6 stupňov Celzia.
Najvyššia denná teplota 3 až 8 stupňov Celzia, na severe a východe miestami -1 až 3 stupne Celzia.
Prevažne slabý, na východe v noci a dopoludnia severný, vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h). Cez deň západe postupne čerstvý juhovýchodný vietor.

Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 0 až -1 stupeň Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 m -1 až -2 stupne Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 m -2 až -7 stupňov Celzia.

Zdroj: SHMÚ
