Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 8. september 2025Meniny má Miriama
< sekcia Import

Nový týždeň sa začne prevažne polooblačným počasím

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Denné teploty sa budú pohybovať od 24 do 29 stupňov Celzia.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 7. septembra (TASR) - Prevažne polooblačno. Teploty 24 až 29 stupňov Celzia.


Počasie v regiónoch:



Na západnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 16 až 13 a najvyššie denné teploty 25 až 28 stupňov Celzia.

Na strednom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 15 až 10 a najvyššie denné teploty 23 až 27 stupňov Celzia.

Na východnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 15 až 11 a najvyššie denné teploty 23 až 27 stupňov Celzia.







Počasie na horách:


Vo výške 1000m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota 12 a najvyššia denná teplota 22 stupňov Celzia.

Vo výške 1500m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota 13 a najvyššia denná teplota 17 stupňov Celzia.

Vo výške 2000m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota 9 a najvyššia denná teplota 13 stupňov Celzia.



VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.



Zdroj: meteo.sk
.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak by schôdzka nebola aj v záujme Zelenského, nedohodli by ju

Fico želá Ukrajine spravodlivý mier aj európsku perspektívu

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vydrží aj na jeseň letné počasie?

Petícia za zachovanie košického pamätníka presiahla 10.000 podpisov