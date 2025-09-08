< sekcia Import
Nový týždeň sa začne prevažne polooblačným počasím
Denné teploty sa budú pohybovať od 24 do 29 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 7. septembra (TASR) - Prevažne polooblačno. Teploty 24 až 29 stupňov Celzia.
Na západnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 16 až 13 a najvyššie denné teploty 25 až 28 stupňov Celzia.
Na strednom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 15 až 10 a najvyššie denné teploty 23 až 27 stupňov Celzia.
Na východnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 15 až 11 a najvyššie denné teploty 23 až 27 stupňov Celzia.
Počasie na horách:
Vo výške 1000m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota 12 a najvyššia denná teplota 22 stupňov Celzia.
Vo výške 1500m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota 13 a najvyššia denná teplota 17 stupňov Celzia.
Vo výške 2000m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota 9 a najvyššia denná teplota 13 stupňov Celzia.
Počasie v regiónoch:
