Nový variant Omikron vystrašil vedcov

Bratislava 10. decembra (OTS) - Na Covid-19 zomrelo vo svete už viac ako 5 miliónov ľudí. V novembri nastal znepokojivý nárast počtu pozitívnych covidových prípadov. Pripisujú ho globálne narastajúcemu výskytu nového variantu koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý WHO pomenovala B.1.1.529, alebo Omikron.Omikron bol prvýkrát izolovaný v Juhoafrickej republike a má niekoľko mutácií, ktoré môžu mať vplyv na jeho šíriteľnosť a závažnosť ochorenia, ktoré spôsobuje. Spike proteín, ktorý je zodpovedný za prienik vírusovej častice do bunky, totižto obsahuje v prípade Omikronu až 30 pozmenených častí. Všetky varianty Covid-19, vrátane celosvetovo dominantného variantu Delta môžu spôsobiť vážne ochorenie alebo smrť. Prevencia je v tomto prípade kľúčová.Za účinných bojovníkov proti koronavírusu sa považujú polyfenoly, ktoré majú na vírus inhibičný účinok. Tieto látky nájdeme napríklad v ústnych a nosových sprejoch VIROSTOP . Zlúčeniny obsiahnuté v sprejoch ochraňujú sliznicu človeka a zabránia prechodu nebezpečných častí vírusu ďalej do organizmu.“ uviedol Dr. István Jankovics.Tieto tvrdenia boli podporené, potvrdené a preukázané in vitro štúdiami vykonanými na variante objavenom vo Wu-chane, britskom alfa variante a indickom delta variante. VIROSTOP je zároveň jedinou zdravotníckou pomôckou, ktorej účinky boli potvrdené klinickou štúdiou na pacientoch.