Nový Zéland nezaznamenal žiadny nový prípad nákazy koronavírusom

Wellington 4. mája (TASR) - Nový Zéland nezaznamenal za posledných 24 hodín žiadny nový prípad nákazy novým koronavírusom, a to po prvý raz od 11. marca, informovali v pondelok tamojšie zdravotnícke úrady.



"Dnes sú to jednoznačne povzbudivé čísla, ale je to len okamih v čase," konštatoval výkonný riaditeľ novozélandského ministerstva zdravotníctva Ashley Bloomfield. Obyvateľov vyzval, aby zostali ostražití.



"Skutočným testom je tento týždeň, keď zohľadníme inkubačné obdobie vírusu a čas potrebný na to, aby sa u ľudí prejavili príznaky," uviedol Bloomfield.



Agentúra DPA poznamenala, že Nový Zéland zmiernil prísne karanténne pravidlá 29. apríla. Vláda rozhodne o ďalšom uvoľnení obmedzení 11. mája.



Krajina zaznamenala celkovo 1487 prípadov ochorenia COVID-19, ktoré je spôsobované novým koronavírusom SARS-CoV-2, z toho 20 úmrtí.