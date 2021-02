NOZP: Reforma polície by sa mala zamerať na atraktivitu prace

Bratislava 19. februára (TASR) - Prioritou pripravovanej reformy polície by mali byť zmeny, ktoré majú priamy vplyv na atraktivitu práce v Policajnom zbore. Pre TASR to uviedol predseda Nového odborového zväzu polície (NOZP) Vojtech Klučarovsky.



"Ide teda o posilnenie postavenia a samostatnosti policajtov, platové náležitosti, ochrana policajtov pred zásahom do ich súkromia, či zlepšenie náležitých právnych očakávaní, okrem iného aj vytvorením nezávislej komisie na posudzovanie odvolaní voči disciplinárnym rozkazom," načrtol.



Zvýšenie dôvery v políciu spočíva podľa NOZP jednoznačne v odbornosti nadriadených. "Žiaľ, dnes nemá vrcholový a odborne zdatný policajt motiváciu ísť robiť funkcionára, pretože to pre neho nie je finančne výhodné," skonštatoval Kubačka v stanovisku. Funkcionármi sa tak podľa neho stávajú policajti, ktorým chýbajú skúsenosti či odbornosť. Následkom sú podľa zväzu nekompetentné rozhodnutia, čo je spojené aj so znižovaním dôvery. "To sa ale týka aj radových policajtov. Myslíme si, že čím vyššia odbornosť a profesionalita v uniforme, tým vyššia dôvera," dodal.



NOZP prezentoval podľa Kubačku na ministerstve svoje návrhy k reforme ešte na jeseň 2020. Obsahovali napríklad návrh na zrušenie menoviek policajtov. Ako opatrenie proti korupcii policajtov navrhli, aby bolo policajtom zakázané pracovať s hotovosťou a styk s verejnosťou obmedzili na bezhotovostné platby. K dôstojnosti policajtov by mohlo podľa nich prispieť aj zavedenie inštitútu priestupku verbálneho útoku (urážky) policajta pri výkone jeho služobnej činnosti, ale aj priestupku pre toho, kto bez objektívneho dôvodu úmyselne vyvolá fyzický kontakt s príslušníkom Policajného zboru.



Odbremenenie vyšetrovateľov a zároveň vyrovnanie pomeru zaťaženosti medzi vyšetrovateľmi a poverenými príslušníkmi Policajného zboru by podľa NOZP priniesla možnosť pre poverených príslušníkov viesť skrátené vyšetrovanie bez obmedzenia hornej hranice trestnej sadzby. Odborári by tiež umožnili vyšetrovateľom podať námietku voči pokynu prokurátora v trestnom konaní. Do Policajného zboru by umožnili vstúpiť už 18-ročným uchádzačom.



Ustanovili by tiež stálu odvolaciu komisiu, ktorá by sa zaoberala rozhodovaním v odvolacom konaní o disciplinárnych rozkazoch. Navrhli tiež odňať trestné činy extrémizmu a trestné činy korupcie spod pôsobnosti Úradu špeciálnej prokuratúry.



Odstrániť by sa podľa nich mohlo aj tzv. „automatické prepočúvanie“ účastníkov trestného konania. Medzi navrhovanými opatreniami bolo tiež naviazať funkčný plat príslušníka Policajného zboru na priemernú hrubú mzdu v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok, či zavedenie priameho výkonu služby. Vrátili by tiež subjektívnu lehotu na začatie disciplinárneho konania.