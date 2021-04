Portál zdravia: Parkinsonova choroba sa nemusí nutne prejaviť trasením

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 11. apríla (TASR) - Pacient s Parkinsonovou chorobou nemusí nutne trpieť trasením. Choroba sa na začiatku môže prejavovať zápchou, poruchou čuchu, depresiou či poruchami spánku. Pripomenul to Národný portál zdravia (NPZ) na sociálnej sieti pri príležitosti nedeľňajšieho Svetového dňa Parkinsonovej choroby.Veľký vplyv na stav pacientov s Parkinsonom má podľa NPZ aj fyzický pohyb. Tí, ktorí veľa chodia alebo robia nejaký šport, sú na tom nepomerne lepšie a potrebujú menšie dávky liekov než tí, ktorí sedia a nič nerobia. "," dodal NPZ.Parkinsonova choroba sa najčastejšie prejavuje u ľudí okolo šesťdesiatky, výnimkou však nie sú ani štyridsaťroční pacienti. "" spresnila NPZ na svojej webovej stránke.Pacienti trpiaci Parkinsonom sú v pohyboch extrémne pomalí. Ďalším úskalím choroby je zvýšená stuhnutosť a napätie vo svaloch. Určité percento postihnutých má aj pokojový tras, spravidla horných končatín. Pacienti majú tendenciu padať. "" vymenoval NPZ.V súčasnosti nie je dostupný liek, ktorý by dokázal túto chorobu vyliečiť, ale čím skôr sa rozpozná, tým je perspektíva pacienta lepšia. "" spresnil NPZ.K životu parkinsonikov by mali podľa NPZ patriť každodenné prechádzky. Veľkou pomocou je každodenný 40 minútový nordic walking, teda chôdza s palicami. "" dodal NPZ.