NÚDCH sa v roku 2020 podarili nové unikátne operácie aj rekonštrukcie

Bratislava 31. decembra (TASR) – V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) sa napriek pandémii nového koronavírusu, ktorá bola pre ústav najväčšou výzvou, podarilo v roku 2020 zrealizovať nové unikátne operačné výkony, no riešili sa aj rekonštrukcie priestorov. Pre TASR to v bilancii povedala hovorkyňa detského národného ústavu Dana Kamenická.



Priblížila, že sa lekárom v NÚDCH podarilo prvýkrát na Slovensku realizovať neurochirurgické výkony, a to endoskopicky asistované operácie nádorov mozgu, mozgových krvácaní, endoskopickú laváž novorodeneckých krvácaní, použitie Gliolanu pri operáciách nádorov mozgu u detí, použitie tuliového lasera pri operáciách rázštepov miechy a ďalšie. "Aj v týchto dňoch lekári urobili unikátnu operáciu malého nádoru chrbtice s použitím spinálnej navigácie. Nádor úspešne odstránili. Pod navigáciou klasického RTG by nebolo možné nádor lokalizovať a odstrániť," povedala.



V NÚDCH dokončili viaceré rekonštrukcie a modernizácie. Ide o výmenu podláh či dokončenie výmeny okien za viac ako 1,5 milióna eur. Modernizovali sa ambulancie a čakárne sonografie v rámci rádiologického oddelenia, čo NÚDCH stálo 84.250 eur. Tiež sa pracovalo na zákrokovej sále na detskej klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny, ktorá stála 833.000 eur, a na zákrokovej sále na klinike pediatrickej urológie za 600.000 eur.



V spolupráci s občianskym združením Slniečko na ceste sa tiež podarilo vytvoriť oddychovú miestnosť pre rodičov. Nezisková organizácia Deťom s rakovinou pomohla NÚDCH vybudovať seminárnu miestnosť, ktorá umožňuje komunikovať odborníkom s kolegami z celého sveta. Vymenili sa tiež požiarne dvere, ale opravovali sa aj strechy.



Najväčšou výzvou v NÚDCH bolo podľa slov Kamenickej zvládnutie pandémie ochorenia COVID-19. "Tak ako sme v NÚDCH zvládli prvú vlnu pandémie, robíme maximum aj pre zvládnutie súčasnej veľmi náročnej situácie," doplnila s tým, že vďaka úsiliu zdravotníckych pracovníkov zvláda ústav naďalej poskytovať zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu.



V nemocnici počas leta nastavili prísne režimové opatrenia, pravidelne testujú personál, pacientov aj rodičov a aj vďaka týmto opatreniam sa darí chrániť zdravotníkov aj obslužný personál. NÚDCH podľa Kamenickej aktívne spolupracuje so školami so zdravotníckym zameraním s cieľom získať nových kolegov na zdravotníckych pozíciách.



Kamenická dodala, že aj v budúcom roku chce národný ústav pokračovať v rekonštrukciách a modernizáciách svojich pracovísk a v rámci rádiologického oddelenia chce zabezpečiť nový prístroj pre magnetickú rezonanciu.



V NÚSCH v roku 2020 zrealizovali 25 transplantácií aj napriek pandémii

V Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) sa aj počas pandémie nového koronavírusu úspešne zrealizovalo 20 transplantácií srdca. V roku 2020 išlo celkovo o 25 transplantácií. Je to najvyšší počet transplantácií srdca v porovnaní s minulými rokmi. Štyri srdcia darcov boli zo susedného Česka. Pre TASR to v hodnotení roka 2020 z pohľadu národného ústavu povedala jeho hovorkyňa Soňa Valášiková.



Priblížila, že na Slovensku sú prví traja pacienti, ktorým v NÚSCH implantovali kardioverter-defibrilátor s bluetooth komunikáciou. "V praxi to znamená, že pacienti s arytmiou a potrebou defibrilátora môžu mať rytmus srdca a funkciu prístroja monitorované špecialistom aj na diaľku veľmi jednoducho - cez vlastný inteligentný telefón," vysvetlila. Odborníci ústavu taktiež implantovali dvom pacientom mitrálnu chlopňu novou metódou.



Aj NÚSCH sa podľa hovorkyne musel prispôsobiť od polovice marca 2020 pandemickej situácii na Slovensku spojenej s novým koronavírusom. Pacientom sa však snažili v maximálnej miere zabezpečiť nielen akútnu, ale aj plánovanú zdravotnú starostlivosť. Valášiková vysvetlila, že zriadili špeciálnu COVID ambulanciu a COVID oddelenie.



"Všetkých pacientov pred hospitalizáciou testujeme antigénovými rýchlotestami a všetkých pacientov podstupujúcich operačný zákrok za pomoci prístroja pre mimotelový obeh testujeme PCR testami predoperačne," priblížila s tým, že triáž pacientov sa vykonáva pri vstupe do ústavu.



Nemalou výzvou bolo pre ústav aj dokončenie a uvedenie do prevádzky novopostavených budov detského kardiocentra a diagnostického centra. V septembri uviedli do prevádzky nové priestory oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca, ambulancie a rekondičné centrum. Pacientom so zlyhávaním srdca tak poskytujú kvalitnú zdravotnú starostlivosť a komfort v nadštandardných priestoroch.



Nasledovať bude otvorenie ďalšej časti diagnostického centra - budovy B, a to oddelenia arytmií a kardiostimulácie s novou lôžkovou časťou, špecializovanými ambulanciami a troma modernými intervenčnými operačnými pracoviskami na diagnostiku a liečbu srdcových arytmií. V NÚSCH sa začalo aj s vybudovaním MRI pracoviska. Jeho uvedenie do prevádzky predpokladajú v januári 2021. Najväčšou rekonštrukciou bolo vynovenie sociálnych zariadení na všetkých pacientskych izbách. Vykonali sa aj ďalšie potrebné rekonštrukcie v rámci celého ústavu.



Zatiaľ podľa hovorkyne v ústave nie je v súvislosti s personálom pozitívnym na nový koronavírus kritická situácia. "Je to akýsi kolobeh zdravotníkov, niektorí sú pozitívni, a teda v domácom prostredí, iní sa už vrátili do práce," vysvetlila.



NÚSCH chce v januári otvoriť nový pavilón detského kardiocentra (DKC). Podľa Valášikovej ide o unikátne pracovisko v rámci Slovenska, kde sa dostáva pod spoločnú strechu starostlivosť o pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami od narodenia až do staroby. "Prináša to množstvo medicínskych, ale aj ekonomických výhod, ako napríklad efektívnejšie využívanie drahých prístrojov, ako je CT a magnetická rezonancia," povedala.



Poukázala na to, že v súčasnosti je počet dospelých s vrodenými chorobami srdca vyšší ako počet detí s týmito chybami, úzka spolupráca umožní kvalitatívne neporovnateľnú starostlivosť o túto náročnú skupinu pacientov. Architektonickým riešením a moderným prístrojovým vybavením má byť nové DKC jedným z najprogresívnejších zariadení tohto druhu v Európe. V roku 2021 sa uvedie do prevádzky aj špičkové MRI pracovisko.



"NÚSCH bude aj v novom roku pokračovať v obnove zdravotníckej techniky, zavádzaní nových liečebných metód v prospech pacientov, ich spokojnosti a v ochrane zdravia," uzavrela Valášiková.