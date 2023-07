NÚDCH: V lete sú u detí časté úrazy z bicyklov či kolobežiek

Bratislava 15. júla (TASR) - V lete dochádza k úrazom detí najčastejšie na trampolíne, bicykli či kolobežke. Mnohým z nich by sa však dalo vyhnúť správnym používaním ochranných pomôcok. Upozornil na to primár oddelenia urgentného príjmu Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) Marcel Brenner.



Podotkol, že denne prejde urgentným príjmom okolo 160 až 200 detí, pričom polovicu prípadov tvoria úrazy. "Úrazy z trampolín, bicyklov a kolobežiek máme denne a niekoľko aj takých, ktoré sa končia hospitalizáciou a operačným riešením zlomenín," ozrejmil.



Pripomína preto, že pri športe treba dbať na správne používanie ochranných pomôcok. "Je to napríklad nepoužívanie alebo nesprávne používanie ochranných prostriedkov, ktoré sú predpísané. Deti nemajú napríklad prilby pri používaní kolobežiek či korčúľ," priblížil Brenner.



Na urgentnom príjme sú tiež podľa jeho slov v lete časté kolapsové stavy či prípady dehydratácie. Pripomína preto, že deťom treba núkať vodu, aj keď nepociťujú smäd. Varuje i pred poškodením zdravia slnečným svitom. V tejto súvislosti radí používať ochranné krémy a nosiť ochranné okuliare či pokrývky hlavy.