NÚSCH: Ľudia s vysokým krvným tlakom by nemali skákať do ľadových vôd

Bratislava 14. júla (TASR) - Ľudom s kolísavým či vysokým krvným tlakom sa počas leta neodporúča skákať rozhorúčení do ľadových vôd. Upozornila na to vedúca kardiologička Oddelenia kardiochirurgie Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave Eva Bučeková.



"V horúčavách si organizmus reguluje teplotu tela rozšírením periférnych ciev a následným potením. V ľadovej vode sa cievy stiahnu a tlak môže prudko stúpnuť," priblížila pre TASR. Podotkla, ľudia s artériovou hypertenziou sú rizikovejší ako ľudia s normálnou cievnou reaktivitou.



Horúčavy a potenie môžu podľa nej znížiť krvný tlak. Ľudia, ktorí sa dlhodobo liečia na vysoký tlak, by v takom prípade mali navštíviť lekára. "Aby lieky upravil. Nie, že si človek doma v horúčavách nameria nižší tlak a vynechá preto lieky," doplnila.



Upozornila, že je dôležité pri chronickom ochorení trvalá a dlhodobá liečba v rámci ochrany a kvality života. V súvislosti aj s inými kardiovaskulárnymi ochoreniami sa treba podľa nej vyhýbať pobytu vonku medzi 11.00 a 15.00 h. Lieky na krvný tlak menia množstvo a distribúciu tekutiny v cievnych stenách, a tak ovplyvňujú jeho výšku," ozrejmila.