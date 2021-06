O bratislavských advokátoch rozhodne Najvyšší súd budúci pondelok

Bratislava 14. júna (TASR) - Najvyšší súd (NS) SR sa bude zaoberať obvinenými bratislavskými advokátmi, Martinom R. a Alexandrom F., ktorých v sobotu (12. 6.) Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku nezobral do väzby, budúci pondelok 21. júna. Verejné zasadnutie určil sťažnostnému súdu ŠTS na 13.00 h. Vyplýva to z rozpisu činnosti NS SR zverejnenom v pondelok na jeho stránke.



Senát NS SR sa na zasadnutí bude zaoberať sťažnosťou prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) voči sobotňajšiemu rozhodnutiu ŠTS. Sudca pre prípravné konanie ŠTS 12. júna nevyhovel návrhu prokurátora ÚŠP na vzatie do väzby obvinených bratislavských advokátov Martina R. a Alexandra F. Oboch prepustil zo zadržania na slobodu. Sudca konštatoval dôvodnosť podozrenia, ale nekonštatoval dôvodnosť väzby.



Prokurátor ÚŠP podal návrh na vzatie do väzby obvinených z dôvodov kolúznej a preventívnej väzby. Dvojicu advokátov zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) vo štvrtok 10. júna. Podľa obhajcov advokátov Mateja Marhavého a Petra Erdősa je dvojica obvinená v jednej trestnej veci. Obvinení sú zo založenia, zosnovania, podpory zločineckej skupiny, vydierania a krivej výpovede a prísahy. Obhajcovia podali voči uzneseniu o vznesení obvinenia sťažnosti. Obvinenie sa má týkať incidentu v bratislavskom nočnom podniku Casey club, ktorý sa odohral v roku 2007.



Martin R. bol donedávna väzobne stíhaný, keď bol v októbri 2019 zadržaný v rámci akcie Apač, zameranej voči zločineckej skupine takáčovcov. Ústavný súd SR v máji nariadil NS SR, aby Martina R. bezodkladne prepustili z väzby na slobodu. Zdôvodnil to porušením jeho základného práva na osobnú slobodu a práva na slobodu a bezpečnosť.