O post primátora Gelnice sa uchádzajú dvaja muži

Gelnica 15. septembra (TASR) - O post primátora Gelnice sa v jesenných komunálnych voľbách uchádzajú dvaja muži - nezamestnaný Jozef Papcun (SNS) a súčasný primátor mesta Dušan Tomaško (nezávislý). Vyplýva to zo zoznamu zaregistrovaných kandidátov, ktorý mesto zverejnilo na svojej webovej stránke.



Mestská volebná komisia zaregistrovala aj 30 kandidátov na post poslanca mestského zastupiteľstva (MsZ), z toho je sedem žien. Obyvatelia Gelnice budú voliť v šiestich obvodoch, MsZ bude pozostávať z 13 poslancov.



Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra.