KOMENTÁR J. HRABKA: O pozitívnom prístupe

Aj ten, kto by ešte nevedel, že existuje petícia za referendum o predčasných voľbách, sa to zrejme v posledných dňoch už dozvedel. Spolu s priznaním porušovania vlastných pravidiel Slovenskou poštou.



R. Fico, predseda strany Smer-SD, ktorá „akoby“ neorganizovala petičnú akciu za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách oznámil, že podal „trestné oznámenie na vedenie Slovenskej pošty z dôvodu marenia petičnej akcie pre vyvolanie referenda.“ Uviedol tiež dôvod: „Dnes nám pošta oznámila, že nemieni doručovať obálky, ktoré nebudú výslovne označené symbolom Referendum 2021. Ak to teda občan výslovne neoznačí, pošta uviedla, že nebude takúto zásielku doručovať.“



Slovenská pošta reagovala vyhlásením, že podľa jej obchodných podmienok má byť na zásielke, ktorá je „adresovaná do poštového priečinka alebo P.O. Boxu uvedený názov alebo meno a priezvisko a doručovacia adresa, teda číslo poštového priečinku, smerové číslo a mesto či obec. Ak na zásielke nie sú uvedené tieto údaje, pošta ju môže odmietnuť prepraviť.“



Vzápätí však dodala: „Pravdou však je, že pošty zväčša využívajú pozitívny prístup k podávaným zásielkam a akceptujú aj zásielky do poštového priečinka bez kompletného uvedenia názvu či mena a priezviska.“ S tým, že „upozorní všetky pobočky, aby využívali pozitívny prístup k podávaným zásielkam, a teda aby boli akceptované aj zásielky smerované do poštového priečinka bez názvu.“



Čo znamená verejné a oficiálne priznanie porušovania vlastných pravidiel, presnejšie obchodných podmienok. Namiesto ich rešpektovania a uplatňovania. Alebo zrušenia, keďže platí, že je lepšie pravidlá nemať, ako ich neustále porušovať. Je vskutku smelé, ba až nehorázne, keď v podstate štátna inštitúcia oficiálne nazýva porušovanie pravidiel pozitívnym prístupom, hoci prakticky nekoná inak, ako takmer celý zvyšok štátnej moci. A to už roky rokúce – ostatným príkladom môže byť otváranie listov poslancom parlamentu za čias predsedovania A. Danka, nariadené vtedajším aj súčasným šéfom jej kancelárie D. Guspanom.



Je smutné, že Slovenská pošta vôbec dostala nápad porušiť listové tajomstvo, ktoré patrí k základným právam a slobodám ľudí, keďže ňou požadované označovanie obálky názvom Referendum 2021 ničím iným nie je. Netreba ich totiž ani otvárať a každý hneď vie, koľká bije a o čo ide. Nič na tom nemení ani to, že stále platí ďalší pozitívny prístup: skutok sa nestal.