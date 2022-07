O preplácaní inovatívneho lieku na rakovinu kože sa zatiaľ nerozhodlo

Bratislava 21. júla (TASR) - O preplácaní inovatívneho lieku na liečbu rakoviny kože z verejného zdravotného poistenia sa zatiaľ nerozhodlo. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR žiadosť o jeho kategorizáciu posudzuje. Pre TASR to potvrdil komunikačný odbor rezortu. Liek Keytruda vypadol zo zoznamu kategorizovaných liekov od apríla po rozhodnutí súdu.



"MZ si je vedomé medicínskej potreby zaradenia lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a spoločne s držiteľom registrácie vynaloží maximálne úsilie pri dohadovaní podmienok úhrady," dodal rezort. Cieľom podľa neho je, aby pacienti mali liek bez doplatku. Rozšíriť tiež chce počet hradených indikácií.



Krajský súd v Bratislave ešte vo februári rozhodol o vyradení lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov. Ministerstvo malo jeho zaradenie do zoznamu opätovne posúdiť. Žalobu podali zdravotné poisťovne, podľa ktorých nebol liek kategorizovaný v súlade s legislatívou.



Rezort ešte v apríli deklaroval, že napriek vyňatiu zo zoznamu kategorizovaných liekov budú liek zdravotné poisťovne uhrádzať cez tzv. výnimky, a to aj novým pacientom.