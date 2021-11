O výjazdové očkovanie v Bošáci prejavilo záujem približne 300 ľudí

Na snímke lekárka očkuje 12-ročného chlapca proti ochoreniu COVID-19, 27. novembra 2021 v obci Bošáca. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Na snímke obyvatelia čakajú na očkovanie proti ochoreniu COVID-19, 27. novembra 2021 v obci Bošáca. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bošáca 27. novembra (TASR) - Obyvatelia Bošáce z okresu Nové Mesto nad Váhom a okolitých obcí mali v sobotu možnosť dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Očkovanie treťou, ale i prvou či druhou dávkou vakcíny priamo v kultúrnom dome v obci zabezpečil tím z Nemocnice s poliklinikou v Myjave. Záujem prejavilo približne 300 ľudí.Jednou z obyvateliek, ktorá v sobotu využila očkovanie v kultúrnom dome, bola Valéria Knapová. Priviedla svojho 12-ročného syna.povedala pre TASR Knapová.S iniciatívou výjazdového očkovania priamo v Bošáci prišiel starosta obce Daniel Juráček.uviedol Juráček.Výjazdové očkovanie v obci nie je podľa neho prvým.spresnil.Obec má podľa starostu v pláne zabezpečiť i ďalšie výjazdové očkovanie, a to pre ľudí, ktorí sa v sobotu dali zaočkovať prvý raz. Popri tom tak zabezpečí vakcináciu pre ďalších ľudí prvou alebo treťou dávkou.Ak by bolo možné podľa neho zabezpečiť dve alebo tri výjazdové služby v každom okrese, verí, že by zaočkovanosť bola omnoho vyššia.