O zápise Dunajského Limesu do UNESCO rozhodne tajné hlasovanie

Bratislava/Fu-čou 29. júla (TASR) - To, či sa do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO dostane ďalšia slovenská lokalita, ktorá je súčasťou medzinárodnej nominácie Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes, určí v piatok (30. 7.) výsledok tajného hlasovania. Rozhodol o tom Výbor pre svetové dedičstvo (WHC), ktorý zasadá v čínskom Fu-čou, rokovanie sa koná online.



Zápis komplikuje fakt, že od pôvodnej nominácie, ktorú vo februári 2018 predložilo Slovensko spolu s Rakúskom, Nemeckom a Maďarskom, odstúpili jednostranne na začiatku júna Maďari. Rakúsko, Nemecko a Slovensko v snahe prerokovať projekt na zasadnutí WHC predložili na zápis sústavu Dunajský Limes – západná časť, zahrňujúcu 77 pamiatok rímskeho hraničného systému od bavorského Bad Göggingu po Ižu na Slovensku (v pôvodnom projekte bolo 98 pamiatok, ktoré sa tiahnu až po maďarsko-chorvátsku hranicu). Slovenskou súčasťou nominácie sú pozostatky rímskych vojenských táborov v bratislavských Rusovciach a obci Iža pri Komárne.



Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla ICOMOS, zaoberajúca sa ochranou kultúrneho dedičstva, počas rokovania skonštatovala, že úpravy, ktoré nastali v projekte sú natoľko výrazné, že sa na zmenenú nomináciu nemôže vzťahovať pôvodné odporúčanie na zápis. Zástupcovia nominujúcich krajín upozornili, že univerzálna hodnota a jedinečnosť pamiatok v predloženej nominácii sa neznížila ani v redukovanej verzii.



Bezprecedentnú situáciu i vzhľadom na nastavenie pravidiel do budúcnosti mala riešiť pracovná skupina, keďže neprišlo k dohode, ktorú bolo možno adoptovať, o výsledku má rozhodnúť tajná voľba. Na zápis je potrebný súhlas dvoch tretín hlasujúcich.