Občianske združenia vítajú uznanie viny Mariana Kotlebu

Bratislava 12. októbra (TASR) – Občianske združenie Post Bellum, Centrum komunitného organizovania a občianska iniciatíva Nie v našom meste vítajú rozhodnutie samosudkyne Špecializovaného trestného súdu, ktorá uznala predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu za vinného zo zločinu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd.



„Sme radi, že na Slovensku začína byť extrémizmus konečne postihovaný a venuje sa tomu potrebný dôraz," uviedli pre TASR v spoločnom stanovisku.



Dôkazom, že extrémizmus na Slovensku sa rieši, je podľa ich názoru aj súdny proces s Marianom Kotlebom alebo Milanom Mazurekom.



„Žiadna demokracia nie je imúnna voči hrozbe extrémizmu. Žiadna spoločnosť alebo vláda nezmierni túto hrozbu pre demokraciu bez jasných štandardov a opatrení na boj proti extrémizmu, ktorý je neodmysliteľne a ústavne nezlučiteľný s demokratickými princípmi," komentovali organizácie s dôvetkom, že roky poukazujú na rastúci extrémizmus a radikalizáciu na Slovensku.



To, že demokracia je krehká entita, ktorá môže byť manipulovaná a ohrozovaná ideológiami, či klamlivým vykladaním si nielen zákonov, ale aj slobôd, podľa názoru organizácií vidno napríklad na sociálnych sieťach v online prostredí. Spoločnosť sa podľa nich radikalizuje a k svojej radikalizácii zneužíva práve nástroje demokracie.



„Demokracia na Slovensku má svoje slabé miesta, vieme o nich, našou úlohou je na ne poukazovať a prichádzať v diskusii so štátom k ich pozitívnemu riešeniu. Je však neprípustné, aby tieto slabé miesta, napríklad v oblasti sociálnych kompetencií štátu naoko zastupovali radikálne skupiny, či jedna radikálne pravicová politická strana, ktoré pod prikrývkou pomoci podprahovo šíria svoju náklonnosť k nacizmu rozdávaním finančnej pomoci vo výške 1488 eur či realizovaním detských táborov pre sociálne slabšie rodiny na šírenie svojho politického presvedčenia, prostredníctvom absolútne amorálneho zneužívania detí," uviedli.



Rovnako tvrdia, že Kotleba zneužíval demokraciu počas súdneho procesu, kde využil všetky prostriedky na to, aby zdržiaval súdny proces a vyhol sa rozsudku za propagáciu fašizmu opakovaným používaním číselného symbolu 1488.



„Aj keď Kotleba a jeho organizácie nemusia úplne očividne podnecovať k násilným činom alebo nepodporujú násilie, ich posolstvá majú za cieľ polarizovať spoločnosť, rozdeliť a vylúčiť konkrétne komunity," dodali.