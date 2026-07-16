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ZRAZILO HO AUTO: Beluša upozorňuje na výskyt zraneného medveďa
Obec ďalej priblížila, že medveďa monitoruje zásahový tím, drony i poľovníci.
Autor TASR,aktualizované
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Beluša 16. júla (TASR) - V okolí Podmalenice, miestnej časti Beluše v okrese Púchov a v blízkych lesoch sa vyskytuje zranený medveď. Upozornila to vo štvrtok samospráva obce na sociálnej sieti s tým, že šelma zostala zranená po zrážke s autom v stredu (15. 7.) večer.
Obec ďalej priblížila, že medveďa monitoruje zásahový tím, drony i poľovníci. „Keďže ide o zraneného jedinca, môže byť podráždený, preto prosíme návštevníkov lesa o obozretnosť a opatrnosť,“ dodala.
ŠOP: Medveďa, ktorého zrazilo auto pri Mojtíne, ešte nenašli, lokalitu monitorujú
Jedinca medveďa hnedého, ktorého v stredu (15. 7.) večer zrazilo auto na ceste medzi obcou Mojtín a rekreačným strediskom Belušské Slatiny v okrese Púchov členovia Zásahového tímu Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Západ, miestni poľovníci i policajti ešte nelokalizovali. Lokalitu naďalej monitorujú. Informovala o tom vo štvrtok ŠOP SR na webe pozormedved.sk.
„Členovia zásahového tímu prehľadávali lokalitu a jej okolie v spolupráci s miestnymi poľovníkmi a Policajným zborom až do skorých ranných hodín. Pri dohľadávaní bol použitý aj dron s termovíziou, medveďa sa však nepodarilo lokalizovať,“ priblížila ŠOP.
Na mieste nehody podľa nej neboli nájdené jednoznačné známky vonkajšieho poranenia. „Podľa dostupných informácií zviera po zrážke z miesta ušlo. Nemožno však vylúčiť, že utrpelo vnútorné poranenia a môže reagovať nepredvídateľne,“ upozornila.
ŠOP zdôraznila, že udalosť sa stala v extraviláne a v súčasnosti nie sú potvrdené informácie o pohybe jedinca v zastavanom území okolitých obcí. Keďže jeho presný pohyb nie je známy, žiada obyvateľov a návštevníkov lokality o zvýšenú opatrnosť.
Situáciu v lokalite ochranári naďalej monitorujú. „V prípade spozorovania alebo nálezu zraneného medveďa sa k nemu nepribližujte, nepokúšajte sa ho fotografovať ani odplašiť a bezodkladne kontaktujte Policajný zbor na čísle 158 alebo Zásahový tím ŠOP SR Západ na čísle +421 910 406 418,“ vyzvala ľudí ŠOP.
Verejnosti odporúča nepohybovať sa v predmetnej lokalite osamote, najmä v skorých ranných a večerných hodinách. Rovnako by mali ľudia venovať zvýšenú pozornosť okoliu.
Obec ďalej priblížila, že medveďa monitoruje zásahový tím, drony i poľovníci. „Keďže ide o zraneného jedinca, môže byť podráždený, preto prosíme návštevníkov lesa o obozretnosť a opatrnosť,“ dodala.
ŠOP: Medveďa, ktorého zrazilo auto pri Mojtíne, ešte nenašli, lokalitu monitorujú
Jedinca medveďa hnedého, ktorého v stredu (15. 7.) večer zrazilo auto na ceste medzi obcou Mojtín a rekreačným strediskom Belušské Slatiny v okrese Púchov členovia Zásahového tímu Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Západ, miestni poľovníci i policajti ešte nelokalizovali. Lokalitu naďalej monitorujú. Informovala o tom vo štvrtok ŠOP SR na webe pozormedved.sk.
„Členovia zásahového tímu prehľadávali lokalitu a jej okolie v spolupráci s miestnymi poľovníkmi a Policajným zborom až do skorých ranných hodín. Pri dohľadávaní bol použitý aj dron s termovíziou, medveďa sa však nepodarilo lokalizovať,“ priblížila ŠOP.
Na mieste nehody podľa nej neboli nájdené jednoznačné známky vonkajšieho poranenia. „Podľa dostupných informácií zviera po zrážke z miesta ušlo. Nemožno však vylúčiť, že utrpelo vnútorné poranenia a môže reagovať nepredvídateľne,“ upozornila.
ŠOP zdôraznila, že udalosť sa stala v extraviláne a v súčasnosti nie sú potvrdené informácie o pohybe jedinca v zastavanom území okolitých obcí. Keďže jeho presný pohyb nie je známy, žiada obyvateľov a návštevníkov lokality o zvýšenú opatrnosť.
Situáciu v lokalite ochranári naďalej monitorujú. „V prípade spozorovania alebo nálezu zraneného medveďa sa k nemu nepribližujte, nepokúšajte sa ho fotografovať ani odplašiť a bezodkladne kontaktujte Policajný zbor na čísle 158 alebo Zásahový tím ŠOP SR Západ na čísle +421 910 406 418,“ vyzvala ľudí ŠOP.
Verejnosti odporúča nepohybovať sa v predmetnej lokalite osamote, najmä v skorých ranných a večerných hodinách. Rovnako by mali ľudia venovať zvýšenú pozornosť okoliu.