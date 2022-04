Objavili fosíliu dinosaura, ktorý zahynul, keď Zem zasiahol asteroid

Manchester 8. apríla (TASR) - Vedci objavili skamenelinu dinosaura, ktorý pravdepodobne zahynul v deň, keď Zem pred 66 miliónmi rokov zasiahol asteroid. Vo štvrtok o tom informovali vedci z univerzity v Manchestri. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Pozostatky thescelosaura objavili v americkom štáte Severná Dakota. Jeho dolnú končatinu, na ktorej sa ešte nachádzali kúsky kože, odborníci s určitosťou datovali na deň, keď Zem v období kriedy zasiahol asteroid a spôsobil vyhynutie dinosaurov. Na mieste náleziska totiž našli úlomky tohto asteroidu, čo im umožnilo datovať nález oveľa presnejšie, ako keby použili štandardnú uhlíkovú metódu.



Skamenelinu vykopali počas natáčania dokumentu Dinosaury: Posledný deň, na ktorom sa podieľala BBC a David Attenborough. "Ani v najdivokejších snoch by nám nenapadlo, že narazíme na takýto nález," uviedol Phillip Manning z univerzity v Manchestri.



Tím vedcov vykopal aj pozostatky ryby, ktorá vdýchla úlomky asteroidu, hoci samotný náraz sa odohral v Mexickom zálive približne 3000 kilometrov od spomínaného paleontologického náleziska.



Podľa BBC sa okrem tohto thescelosaura podarilo vykopať aj skameneliny korytnačky, malé cicavce, kožu triceratopsa či vajce pterosaura so zárodkom.