Streda 6. máj 2026Meniny má Hermína
Objavte moderný spôsob varenia so šéfkuchárom bez čapice

Foto: Slovart

Jamie Oliver, ktorého milióny ľudí na svete poznajú ako šéfkuchára bez čapice, sa tentoraz ponoril do sveta teplovzdušných fritéz.

Autor OTS
Bratislava 6. mája (OTS) - V novinke s názvom Moja teplovzdušná fritéza nájdete širokú ponuku receptov, ktoré vás inšpirujú premýšľať o tejto mašinke trochu inak. Či s ňou len začínate, alebo hľadáte nové nápady, táto kniha vám pomôže objaviť nový rozmer varenia.

Polievky, šaláty, burgery, ryby, chlieb i nákypy. Jamie vám vo svojej novinke ukáže, že teplovzdušná fritéza nie je výborná len na prípravu hranoliek, ale dá sa v nej naozaj variť. Navyše, príprava jedál v nej je rýchla, efektívna a relatívne bezprácna. „Fúka na jedlo horúci suchý vzduch, takže pokrmy ostanú chrumkavé a zlatisté, akoby boli vyprážané, hoci nie sú.“

Jamie si tento všestranný kuchynský prístroj zamiloval a vy ho budete milovať spolu s ním. Zistíte, prečo príprava jedál v ňom v súčasnosti patrí k najobľúbenejším spôsobom varenia, naučíte sa ako s touto zázračnou mašinkou pripraviť rýchle a chutné obedy či večere, pôsobivé dezerty a aj obyčajná zelenina sa v nej stane delikatesou. „A presne o to mi šlo, posunúť hranice možností fritézy pri príprave jednoduchých a zároveň chutných jedál. Dúfam, že práca s fritézou vás prekvapí a poteší.“

Knihu Moja teplovzdušná fritéza do slovenčiny preložila Zuzana Šeršeňová a autorom fotografií jedál v knihe je David Loftus.

Vo Vydavateľstve SLOVART od Jamieho Olivera doposiaľ vyšlo:

7-krát inak (2022) – recepty, podľa ktorých pripravíte lahodné jedlá s maximálnou chuťou a minimálnou námahou.

V jednom (2022) – recepty na jednoduché chutné pokrmy v jednom hrnci, pekáči alebo panvici.

5 surovín. Stredomorie (2023) – oslava stredomorských surovín, chutí a vôní. Na každý recept budete potrebovať iba 5 surovín.

Jedzme zdravo (2025) – 120 nových receptov na lahodné jedlá, vďaka ktorým podporíte svoje zdravie.

Jamie Oliver (1975) je britský kuchár, moderátor, autor troch desiatok kníh o varení a podnikateľ v oblasti gastronómie. Uvádzal niekoľko televíznych relácií s tematikou varenia. Na konci 90-tych rokov mal premiéru jeho televízny seriál Šéfkuchár bez čapice, podľa ktorého je známy dodnes. V roku 2003 mu bol britskou kráľovnou udelený Rád Britského impéria za služby pre pohostinský priemysel. Vo Veľkej Británii rozbehol aj kampaň Feed Me Better, ktorá mala školákom predstaviť zdravšie jedlá a neskôr ju podporila aj vláda.

