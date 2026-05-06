Objavte moderný spôsob varenia so šéfkuchárom bez čapice
Jamie Oliver, ktorého milióny ľudí na svete poznajú ako šéfkuchára bez čapice, sa tentoraz ponoril do sveta teplovzdušných fritéz.
Autor OTS
Bratislava 6. mája (OTS) - V novinke s názvom Moja teplovzdušná fritéza nájdete širokú ponuku receptov, ktoré vás inšpirujú premýšľať o tejto mašinke trochu inak. Či s ňou len začínate, alebo hľadáte nové nápady, táto kniha vám pomôže objaviť nový rozmer varenia.
Polievky, šaláty, burgery, ryby, chlieb i nákypy. Jamie vám vo svojej novinke ukáže, že teplovzdušná fritéza nie je výborná len na prípravu hranoliek, ale dá sa v nej naozaj variť. Navyše, príprava jedál v nej je rýchla, efektívna a relatívne bezprácna. „Fúka na jedlo horúci suchý vzduch, takže pokrmy ostanú chrumkavé a zlatisté, akoby boli vyprážané, hoci nie sú.“
Jamie si tento všestranný kuchynský prístroj zamiloval a vy ho budete milovať spolu s ním. Zistíte, prečo príprava jedál v ňom v súčasnosti patrí k najobľúbenejším spôsobom varenia, naučíte sa ako s touto zázračnou mašinkou pripraviť rýchle a chutné obedy či večere, pôsobivé dezerty a aj obyčajná zelenina sa v nej stane delikatesou. „A presne o to mi šlo, posunúť hranice možností fritézy pri príprave jednoduchých a zároveň chutných jedál. Dúfam, že práca s fritézou vás prekvapí a poteší.“
Knihu Moja teplovzdušná fritéza do slovenčiny preložila Zuzana Šeršeňová a autorom fotografií jedál v knihe je David Loftus.
Vo Vydavateľstve SLOVART od Jamieho Olivera doposiaľ vyšlo:
7-krát inak (2022) – recepty, podľa ktorých pripravíte lahodné jedlá s maximálnou chuťou a minimálnou námahou.
V jednom (2022) – recepty na jednoduché chutné pokrmy v jednom hrnci, pekáči alebo panvici.
5 surovín. Stredomorie (2023) – oslava stredomorských surovín, chutí a vôní. Na každý recept budete potrebovať iba 5 surovín.
Jedzme zdravo (2025) – 120 nových receptov na lahodné jedlá, vďaka ktorým podporíte svoje zdravie.
Jamie Oliver (1975) je britský kuchár, moderátor, autor troch desiatok kníh o varení a podnikateľ v oblasti gastronómie. Uvádzal niekoľko televíznych relácií s tematikou varenia. Na konci 90-tych rokov mal premiéru jeho televízny seriál Šéfkuchár bez čapice, podľa ktorého je známy dodnes. V roku 2003 mu bol britskou kráľovnou udelený Rád Britského impéria za služby pre pohostinský priemysel. Vo Veľkej Británii rozbehol aj kampaň Feed Me Better, ktorá mala školákom predstaviť zdravšie jedlá a neskôr ju podporila aj vláda.
