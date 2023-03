Štúdia:Plast znečisťujúci oceány sa môže do r. 2040 skoro strojnásobiť

Washington 8. marca (TASR) - Objem plastu, ktorý sa dostáva do svetových oceánov, od roku 2005 "bezprecedentne vzrástol". Do roku 2040 sa jeho množstvo môže takmer strojnásobiť, ak nebudú prijaté protiopatrenia. Vyplýva to zo štúdie, ktorú v stredu zverejnil americký inštitút 5 Gyres zaoberajúci sa znížením znečistenia plastami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Do roku 2019 plávalo v oceánoch 171 biliónov kúskov plastov, uvádza sa v recenzovanej štúdií inštitútu 5 Gyres.



Znečistenie svetových morí a oceánov plastami môže do roku 2040 vzrásť ešte 2,6 násobne, ak nebudú prijaté legálne záväzné opatrenia na svetovej úrovni.



Štúdia analyzovala údaje o povrchovom znečistení plastami z 11.777 staníc vo svetových oceánoch. Dáta zozbierané medzi rokmi 1979 až 2019 pokrývajú šesť hlavných oceánskych regiónov.



"Objavili sme znepokojujúci trend exponenciálneho rastu mikroplastov vo svetových oceánoch od začiatku tisícročia. Potrebujeme silnú právne záväznú svetovú dohodu OSN o znečisťovaní plastami, ktorá tento problém zastaví už pri zdroji," uviedol spoluzakladateľ 5 Gyres Marcus Eriksen.



Mikroplasty v oceánoch sú obzvlášť nebezpečné. Nielenže znečisťujú vodu, poškodzujú aj vnútorné orgány morských živočíchov, ktoré si ich mýlia s potravou. Podľa mnohých odborníkov je pritom úroveň znečistenia oceánov plastami podceňovaná.



OSN začala pripravovať dohodu proti znečisťovaniu plastami vlani v novembri v Uruguaji. Cieľom je vypracovať jej znenie do konca budúceho roka.



Mimovládna organizácia na ochranu životného prostredia Greenpeace uvádza, že bez silnej globálnej dohody o plastoch sa môže ich výroba v nasledujúcich 10 až 15 rokoch zdvojnásobiť.



Členské krajiny OSN sa v nedeľu po rokoch rozhovorov dohodli na texte prvého medzinárodného dohovoru o ochrane otvoreného mora, pripomína Reuters.