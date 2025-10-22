Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Oblačná streda: Bez dáždnika dnes neriskujte

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Teploty cez deň sa budú pohybovať od 12 do 17 stupňov Celzia.

Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Oblačno až zamračené, občasný dážď. Teploty 12 až 17 stupňov C.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku prevažne oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 10 až 7 a najvyššie denné 14 až 17 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 9 až 4 a najvyššie denné 12 až 16 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 9 až 5 a najvyššie denné 12 až 16 stupňov C.





Počasie na horách:



Vo výške 1000 m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota 4 a najvyššia denná 9 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota 3 a najvyššia denná 6 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná 2 stupne C.


Zdroj: meteo.sk
