Oblačná streda: Bez dáždnika dnes neriskujte
Teploty cez deň sa budú pohybovať od 12 do 17 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Oblačno až zamračené, občasný dážď. Teploty 12 až 17 stupňov C.
Počasie v regiónoch:
Na západnom Slovensku prevažne oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 10 až 7 a najvyššie denné 14 až 17 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 9 až 4 a najvyššie denné 12 až 16 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 9 až 5 a najvyššie denné 12 až 16 stupňov C.
Počasie na horách:
Vo výške 1000 m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota 4 a najvyššia denná 9 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota 3 a najvyššia denná 6 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná 2 stupne C.
Zdroj: meteo.sk