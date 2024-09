Obmedzenia na ceste I/18 pri Strečne budú v piatok kratšie

Žilina 20. septembra (TASR) - Dopravné obmedzenia na ceste I/18 súvisiace so sanáciou svahu nad cestou medzi Strečnom a Dubnou Skalou budú v piatok trvať len do 13.00 h. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Jana Lukáčová. SSC tak reaguje na očakávané zvýšenie intenzity dopravy po mimoriadnej udalosti na moste v Banskej Bystrici a uzavretí cesty R1.



"Počas oboch víkendových dní bude pokračovať jednosmerná premávka striedavo riadená semaformi, a to vždy od 7.00 do 19.00 h. V noci bude premávka obojsmerná bez obmedzení," uviedla Lukáčová. Doplnila, že počas pracovných dní od pondelka 23. septembra bude premávka opäť jednosmerná a striedavo riadená semaformi v čase od 7.00 do 17.00 h.



Sanácia nestabilného svahu na kilometrovom úseku cesty I/18 vedúcej Strečnianskou úžinou bude stáť približne 3,5 milióna eur. Dodávateľ sa zaviazal vykonať dohodnutý rozsah diela do konca novembra.