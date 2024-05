Obnova zrúcaniny hradu Modrý Kameň pokračuje aj tento rok

Modrý Kameň 10. mája (TASR) - Záchranné práce na zrúcanine goticko-renesančného hradu Modrý Kameň vo Veľkokrtíšskom okrese pokračujú. Objekt dlhodobo chátral, postupne však múry zachraňujú a o pár rokov ho plánujú sprístupniť verejnosti. TASR o tom informovala riaditeľka Múzea bábkarských kultúr a hračiek Slovenského národného múzea (SNM) Helena Ferencová.



Dodala, že v sezóne 2024 budú pokračovať dokončením odvodnenia severovýchodnej a severozápadnej terasy. Bude to podľa projektovej dokumentácie, ktorú schválil Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Banská Bystrica. Podľa nej to bolo v réžii občianskeho združenia Hradčan v projekte s názvom Ľudia a hrady.



"Odvodňovacie práce sa začnú na nádvorí hradnej zrúcaniny, ktoré ukončia záchranné práce na hornom hrade," objasnila. Spomenula, že projektovú dokumentáciu sprístupnenia zrúcaniny horného hradu v súčasnosti schvaľuje KPÚ. Uskutočnenie je plánované z európskych fondov v programe Slovensko 2021 - 2027.



Ako ďalej uviedla, záchranné práce sa začali v roku 2013. "Je to časť, na ktorú čakáme, keď do nej budeme môcť pustiť návštevníkov. Bude to rozšírenie ponuky súčasného areálu múzea," zhrnula s tým, že k tejto zrúcanine v 18. storočí pristavili súčasný barokový kaštieľ. Hrad už totiž vtedy prestal slúžiť svojmu účelu. "Postupne veľmi chátral, múry sa začali rozpadávať a ohrozovali nielen nádvorie kaštieľa, ale aj obývané podhradie mesta Modrý Kameň," vysvetlila riaditeľka. Doplnila, že 30 rokov bol v tomto objekte sklad liekov a zdravotníckeho materiálu a nebol prístupný ľuďom. "V súčasnosti máme prístupný dolný priestor zrúcaniny, kde sa ľudia chodia pokochať výhľadom do okolitých nížin," poznamenala.