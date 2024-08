Obrazová pozvánka do sveta športu

Bratislava 13. augusta (OTS) - Všetci veľkí športovci stáli na rovnakej štartovacej čiare, na akej sa teraz nachádzate vy. Pre svoj šport sa rozhodli. Bez ohľadu na váš vek, výšku alebo pohybové zručnosti – vždy existuje nejaký šport, ktorý je vhodný pre toho, kto s ním chce začať. Vybrať si môžete z prehľadnej a obsažnej „športovej Biblie“ s názvom Ilustrovaná encyklopédia športu od kolektívu autorov, ktorú do slovenčiny preložilZískať zlatú olympijskú medailu alebo vyhrať majstrovstvá sveta je pre každého športovca mimoriadna udalosť. Ale šport nie je len o víťazstvách. Šport podporuje dodržiavanie pravidiel, zdravú súťaživosť a zlepšuje kondíciu. Milióny ľudí ako vy sa venujú športu a sledujú ho, pretože ich to jednoducho baví. Ilustrovaná encyklopédia športu športu je obrazovou pozvánkou do sveta športu. Ktorý šport si chcete vyskúšať? Skok do výšky, squash, snooker, surfovanie či dokonca sumo? Určite existuje šport primeraný vašej kondícii, zručnostiam či veku. Zlepšite si mušku v disciplínach, kde sa triafa na cieľ, ukážte svoju silu a obratnosť v atletike a gymnastike alebo sa prihláste do volejbalového či futbalového tímu. Vďaka tejto publikácii sa určite rozhodnete správne.Pri športe môže ísť o skúšku rýchlosti a sily, citu a presnosti alebo kontroly a kreativity. Nech už ide o hocijakú disciplínu, športovci sa nerodia s vlastnosťami, ktoré potrebujú na to, aby uspeli. To, čo ich dovedie k víťazstvu, sa musia naučiť. Najdôležitejšiu rolu pri tom zohrávajú nasadenie, vytrvalosť a hodiny tréningu.Vyberte si z Ilustrovanej encyklopédie športu kolektívny či individuálny šport od atletickej gymnastiky až po závesné lietanie a zistite, čo všetko potrebujete na jeho praktizovanie a aké má tento šport pravidlá. V prehľadnom slovníku sa dočítate čo znamenajú jednotlivé športové pojmy a termíny, dozviete sa zaujímavosti o letných a zimných olympijských hrách, aj o tom, ako sa začali a zoznámite sa s extrémnymi športami. Dozviete sa informácie o vodných či motocyklových športov, ale aj o jazdectve a športoch spojených s koňmi. Mnohé z popísaných aktivít môžete začať praktizovať aj vo vyššom veku a môžete tak naplno zažívať radosť z pohybu, ktorý vám vybraný šport prinesie.