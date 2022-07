Holanďana chcel z košického letiska odísť s cisternou s palivom

Košice 8. júla (TASR) – Dvadsaťštyriročný Holanďan v noci na piatok prešiel cez oplotenie do skladu leteckých pohonných hmôt (LPH) v areáli košického letiska a chcel odísť s cisternou na tankovanie lietadiel. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová s tým, že ho obvinili zo zločinu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla v štádiu pokusu.



"Ku škodám na majetku letiska Košice nedošlo, poškodená bola časť oplotenia letiska," povedala pre TASR hovorkyňa letiska Karolína Linhartová. Podľa jej slov je cisterna vybavená osobitnými bezpečnostnými systémami, ktoré zabránili manipulácii s vozidlom. "Pracovník LPH zaznamenal v uvedených skladoch pohyb, osobu spacifikoval a ihneď zavolal Útvar ochrany letiska a Policajný zbor SR," povedala s tým, že Holanďana na mieste zadržali.



Polícia spresnila, že odstavené motorové vozidlo zn. Iveco, ktoré cudzinec naštartoval, bolo plne natankované leteckým palivom v množstve 25.000 litrov v sume približne 60.000 eur.



"Bol podrobený dychovej skúške s výsledkom 0,18 mg/l alkoholu v dychu (0,37 promile), opakovaná dychová skúška bola s negatívnym výsledkom," dodala Ivanová, podľa ktorej muža po vykonaní potrebných procesných úkonov umiestnili do cely policajného zaistenia.