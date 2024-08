SUROVÝ ÚTOK: Obvinený napadol železničiarku v Handlovej

Handlová 13. augusta (TASR) - Policajný vyšetrovateľ z Prievidze obvinil v súvislosti s nedeľným (11. 8.) útokom na zamestnankyňu Železníc SR (ŽSR) 19-ročného muža. Mladík čelí obvineniu zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu. Informovala o tom v utorok trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



Muž 60-ročnú zamestnankyňu ŽSR napadol na železničnej stanici v Handlovej v priestoroch stanovišťa výhybne. "Po tom, ako vošiel do priestorov výhybne a neuposlúchol výzvu poškodenej, aby odišiel, chcela poškodená telefonicky privolať staničný dozor, po čom jej muž vytrhol telefón a opakovane ju ním udieral do oblasti hlavy a tváre. Potom z miesta odišiel," opísali policajti.



Tí obvineného v krátkom čase zadržali a umiestnili v cele policajného zaistenia. "Poškodenej boli po surovom útoku spôsobené viaceré zranenia, s ktorými je hospitalizovaná v nemocnici," doplnila polícia.



Vyšetrovateľ z Prievidze podal na obvineného podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby. "Mužovi, ktorý už bol dvakrát odsúdený za majetkovú trestnú činnosť, hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na štyri až desať rokov," dodali policajti.