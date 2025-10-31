< sekcia Import
Obvinili muža, ktorý mal krádežou káblov spôsobiť problémy v doprave
Dôsledkom boli v priebehu uplynulých dní komplikácie v cestnej a železničnej premávke.
Autor TASR
Bratislava 31. októbra (TASR) - Polícia obvinila muža, ktorý mal v Bratislave krádežou káblov spôsobiť znefunkčnenie viacerých železničných priecestí na Ivanskej a Vrakunskej ceste. Dôsledkom boli v priebehu uplynulých dní komplikácie v cestnej a železničnej premávke. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
Priblížil, že k znefunkčneniu železničných priecestí v uvedenom úseku došlo aj v stredu (29. 10.). Policajti zároveň prijali informáciu, že v blízkosti Martinského cintorína, na násypoch pri železnici, sa má nachádzať civilná osoba manipulujúca s káblami. „Policajti na mieste preverili hodnovernosť tohto oznámenia, pričom v uvedenom úseku spozorovali muža, ktorý v blízkosti železničného násypu pílil hrubý čierny kábel. Keď spozoroval policajtov, kábel aj pílku odložil,“ opísal Szeiff.
Policajti v jeho bezprostrednej blízkosti našli viacero kusov čerstvo odpílených káblov, pričom zakrátko sa na miesto dostavil ďalší muž, ktorý policajtom uviedol, že ho na miesto zavolal muž s pílkou, jeho kamarát, ktorý ho požiadal, aby mu doniesol väčšie množstvo tašiek. „Keďže muž nevedel policajtom hodnoverne preukázať pôvod káblov ani dôvod, prečo má pri sebe náradie na pílenie a tašky, vzniklo dôvodné podozrenie zo spáchania protiprávneho konania,“ pokračoval Szeiff.
Z tohto dôvodu policajti na mieste muža s pílkou obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie. Následne ho obvinili z krádeže a poškodzovania všeobecne prospešného zariadenia. Po vykonaní potrebných úkonov ho umiestnili do cely policajného zaistenia. Polícia zároveň spracovala podnet na väzobné stíhanie obvineného. Úsek, na ktorom prichádzalo ku krádežiam, bol dlhý približne osem kilometrov medzi Novým Mestom a ústrednou železničnou nákladnou stanicou.
Priblížil, že k znefunkčneniu železničných priecestí v uvedenom úseku došlo aj v stredu (29. 10.). Policajti zároveň prijali informáciu, že v blízkosti Martinského cintorína, na násypoch pri železnici, sa má nachádzať civilná osoba manipulujúca s káblami. „Policajti na mieste preverili hodnovernosť tohto oznámenia, pričom v uvedenom úseku spozorovali muža, ktorý v blízkosti železničného násypu pílil hrubý čierny kábel. Keď spozoroval policajtov, kábel aj pílku odložil,“ opísal Szeiff.
Policajti v jeho bezprostrednej blízkosti našli viacero kusov čerstvo odpílených káblov, pričom zakrátko sa na miesto dostavil ďalší muž, ktorý policajtom uviedol, že ho na miesto zavolal muž s pílkou, jeho kamarát, ktorý ho požiadal, aby mu doniesol väčšie množstvo tašiek. „Keďže muž nevedel policajtom hodnoverne preukázať pôvod káblov ani dôvod, prečo má pri sebe náradie na pílenie a tašky, vzniklo dôvodné podozrenie zo spáchania protiprávneho konania,“ pokračoval Szeiff.
Z tohto dôvodu policajti na mieste muža s pílkou obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie. Následne ho obvinili z krádeže a poškodzovania všeobecne prospešného zariadenia. Po vykonaní potrebných úkonov ho umiestnili do cely policajného zaistenia. Polícia zároveň spracovala podnet na väzobné stíhanie obvineného. Úsek, na ktorom prichádzalo ku krádežiam, bol dlhý približne osem kilometrov medzi Novým Mestom a ústrednou železničnou nákladnou stanicou.