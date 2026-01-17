< sekcia Import
Obvinili muža z Bratislavy, jazdil napriek zákazu a pod vplyvom drog

Autor TASR
Bratislava 17. januára (TASR) - Obvineniu čelí 32-ročný Adrian z Bratislavy, ktorý jazdil napriek zákazu viesť vozidlo jeden rok a zároveň bol pod vplyvom drog. Policajná hliadka ho zastavila 15. januára večer na Prievozskej ulici v Bratislave. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
„Vodič bol podrobený dychovej skúške, ktorej výsledok bol negatívny, avšak orientačný test na zistenie prítomnosti drog v jeho organizme vykázal pozitivitu na metamfetamín a amfetamín,“ približuje polícia s tým, že ich prítomnosť v tele potvrdilo aj toxikologické vyšetrenie v nemocnici.
Muža následne eskortovali na policajné oddelenie, keďže vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Voči mužovi vzniesli obvinenie a skončil v cele policajného zaistenia. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na dva roky.
