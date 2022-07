Obyvateľov Richnavy núdzovo zásobujú balenou vodou, studne vyschli

Richnava 27. júla (TASR) – Núdzové zásobovanie pitnou vodou zabezpečujú v obci Richnava v Gelnickom okrese rozdávaním balenej vody. Pre TASR to uviedla sociálna pracovníčka obce Viera Bačová.



"Obec nemá verejný vodovod, sú tu len súkromné studne a päť studní v majetku obce. V dôsledku dlhodobého sucha takmer všetky studne vyschli," povedala s tým, že voda nie je v celej obci, nielen v rómskej osade.



Pitnú vodu sa snažili zabezpečiť prostredníctvom cisterien, no neúspešne. "Krízový štáb preto prijal opatrenie, že sa bude rozdávať balená voda. Rozdávame dva litre na osobu na deň," uviedla. Podľa Bačovej balenú vodu zabezpečujú prostredníctvom miestneho podnikateľa, no postupne evidujú problém aj s jej nedostatkom.



Mimoriadnu situáciu v súvislosti s nedostatkom pitnej vody vyhlásili v Richnave 21. júla. V Richnave žije viac ako 3000 ľudí, prevažne z rómskej marginalizovanej komunity.