Štefan B. sa priznal k vražde exmanželky, umrela v horiacom aute

Banská Bystrica 25. apríla (TASR) – Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, otvoril v utorok hlavné pojednávanie so Štefanom B., ktorého obžaloba viní zo spáchania obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Vlani v septembri trýznivým spôsobom zavraždil svoju exmanželku, ktorú pod zámienkou urovnania vzájomných problémov vylákal do auta a pri obci Tesárske Mlyňany vozidlo podpálil.



Podľa obžaloby si Štefan B. na to vopred zadovážil akcelerátor horenia – benzín a spôsobil požiar interiéru auta. Žene sa z neho nepodarilo uniknúť, za niekoľko minút sa udusila splodinami horenia.



"Som vinný. Úprimne ľutujem, čo sa stalo," reagoval Štefan B., ktorý pri čítaní obžaloby aj pri vyhlásení o vine neustále plakal. "Nikto si nevie predstaviť, čo som prežíval, keď som sa od psychiatričky dozvedel, že nežije. Odvtedy nežijem ani ja. Myslel som si, že prežila," dodal obžalovaný a vyjadril sústrasť celej svojej rodine.



Ako pred súdom vypovedal, po rozvode žil s exmanželkou v spoločnej domácnosti, stále ju mal rád. Bola nezamestnaná, o rodinu a domácnosť sa údajne nestarala a navyše si našla iného muža.



Senát ŠTS po priznaní nevykonáva dokazovanie o vine, iba to, ktoré má vplyv na rozhodnutie o výške trestu. Očakáva sa, že ešte v utorok vyhlási rozsudok.