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Oceán ich ukryl, človek vymazal – napínavý ekoromán o vymieraní druhov
Príbeh sleduje osud jedného z najpozoruhodnejších živočíchov, aké kedy ľudia objavili – Stellerovej morskej kravy – a zároveň odhaľuje cenu, ktorú príroda platí za ľudskú zvedavosť a expanziu.
Autor OTS
Bratislava 8. júna (OTS) - Výnimočný román Živé tvory je fascinujúcim dobrodružným rozprávaním o ľudskej túžbe oživiť to, čo človek nevedomky zničil. Jeho autorka Iida Turpeinen získala Fínske ocenenie za najlepší debutový román roka.
Rozprávanie sa začína v roku 1741, keď sa prírodovedec a teológ Georg Wilhelm Steller pridáva k veľkej severnej výprave kapitána Vitus Bering. Cieľom expedície je nájsť námornú cestu z Ázie do Ameriky a doplniť dovtedy neznáme miesta na mapách sveta. Počas náročnej plavby Steller zaznamenáva nové druhy rastlín a živočíchov, no výpravu postihne katastrofa. Po stroskotaní lode členovia posádky bojujú s hladom, zimou a skorbutom. Práve vtedy Steller objavuje dovtedy neznámeho mierumilovného morského cicavca, ktorý neskôr dostane meno Stellerova morská krava a navždy spojí vedcovo meno s dejinami prírodných vied.
Príbeh pokračuje o sto rokov neskôr na ruskej Aljaške. Fínsky gubernátor Johan Hampus Furuhjelm poverí svojich mužov hľadaním kostry záhadného tvora, o ktorom sa hovorí, že už dávno vyhynul. Tretia dejová línia nás zavedie do roku 1952, keď reštaurátor John Grönvall rekonštruuje kostru Stellerovej morskej kravy pre dnešné Fínske prírodovedné múzeum.
Román Živé tvory prepája tri historické obdobia do jedného silného príbehu o vede, objavovaní a ľudskej snahe zachovať v pamäti druhy, ktoré navždy zmizli z povrchu Zeme. Autorka citlivo skúma otázku, či je možné oživiť to, čo človek svojou činnosťou nevedomky zničil, a akú zodpovednosť nesieme voči svetu, ktorý nás obklopuje.
Kniha osloví čitateľov historických románov, milovníkov prírody, vedeckých objavov aj všetkých, ktorých zaujímajú príbehy na pomedzí faktov a dobrodružstva. Živé tvoryy sú pripomienkou toho, že za každým vedeckým objavom sa skrývajú ľudské osudy a že hranica medzi objavovaním a ničením býva často veľmi tenká.
Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Do slovenčiny ju preložila Zuzana Drábeková.
Iida Turpeinen je súčasná fínska spisovateľka a literárna vedkyňa. Vo svojom akademickom výskume sa zameriava na to, ako sa vedecké poznanie a jazyk premietajú do literárneho rozprávania. Práve tento presah medzi vedou a prózou a je výrazný v jej debutovom románe Živé tvory, za ktorý bola nominovaná na najprestížnejšiu fínsku literárnu cenu Finlandia prize. Medzi ďalšie významené ceny, ktoré získala, patrí aj Fínske ocenenie za najlepší debutový román roka – Helsingin Sanomat Literature Prize či Literárna cena fínskeho zväzu kníhkupcov a knižníc – Thank You for the Book Award.
Stellerova morská krava (Hydroamalis gigas) bola obrovský morský cicavec žijúci v chladných vodách severného Pacifiku. Dorastala do dĺžky 10 metrov a vážila niekoľko ton. Bola mierumilovná, pomalá a ľahko prístupná pre lovcov, čo viedlo k jej vyhubeniu už v priebehu 27 rokov od jej objavenia v roku 1741.
Rozprávanie sa začína v roku 1741, keď sa prírodovedec a teológ Georg Wilhelm Steller pridáva k veľkej severnej výprave kapitána Vitus Bering. Cieľom expedície je nájsť námornú cestu z Ázie do Ameriky a doplniť dovtedy neznáme miesta na mapách sveta. Počas náročnej plavby Steller zaznamenáva nové druhy rastlín a živočíchov, no výpravu postihne katastrofa. Po stroskotaní lode členovia posádky bojujú s hladom, zimou a skorbutom. Práve vtedy Steller objavuje dovtedy neznámeho mierumilovného morského cicavca, ktorý neskôr dostane meno Stellerova morská krava a navždy spojí vedcovo meno s dejinami prírodných vied.
Príbeh pokračuje o sto rokov neskôr na ruskej Aljaške. Fínsky gubernátor Johan Hampus Furuhjelm poverí svojich mužov hľadaním kostry záhadného tvora, o ktorom sa hovorí, že už dávno vyhynul. Tretia dejová línia nás zavedie do roku 1952, keď reštaurátor John Grönvall rekonštruuje kostru Stellerovej morskej kravy pre dnešné Fínske prírodovedné múzeum.
Román Živé tvory prepája tri historické obdobia do jedného silného príbehu o vede, objavovaní a ľudskej snahe zachovať v pamäti druhy, ktoré navždy zmizli z povrchu Zeme. Autorka citlivo skúma otázku, či je možné oživiť to, čo človek svojou činnosťou nevedomky zničil, a akú zodpovednosť nesieme voči svetu, ktorý nás obklopuje.
Kniha osloví čitateľov historických románov, milovníkov prírody, vedeckých objavov aj všetkých, ktorých zaujímajú príbehy na pomedzí faktov a dobrodružstva. Živé tvoryy sú pripomienkou toho, že za každým vedeckým objavom sa skrývajú ľudské osudy a že hranica medzi objavovaním a ničením býva často veľmi tenká.
Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Do slovenčiny ju preložila Zuzana Drábeková.
O autorke
Iida Turpeinen je súčasná fínska spisovateľka a literárna vedkyňa. Vo svojom akademickom výskume sa zameriava na to, ako sa vedecké poznanie a jazyk premietajú do literárneho rozprávania. Práve tento presah medzi vedou a prózou a je výrazný v jej debutovom románe Živé tvory, za ktorý bola nominovaná na najprestížnejšiu fínsku literárnu cenu Finlandia prize. Medzi ďalšie významené ceny, ktoré získala, patrí aj Fínske ocenenie za najlepší debutový román roka – Helsingin Sanomat Literature Prize či Literárna cena fínskeho zväzu kníhkupcov a knižníc – Thank You for the Book Award.
Čo je Stellerova morská krava
Stellerova morská krava (Hydroamalis gigas) bola obrovský morský cicavec žijúci v chladných vodách severného Pacifiku. Dorastala do dĺžky 10 metrov a vážila niekoľko ton. Bola mierumilovná, pomalá a ľahko prístupná pre lovcov, čo viedlo k jej vyhubeniu už v priebehu 27 rokov od jej objavenia v roku 1741.