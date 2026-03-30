Nový domov pre bociany: Ochranári preložili tri hniezda pod Tatrami
Autor TASR
Vysoké Tatry 30. marca (TASR) - Ochranári zo Správy Tatranského národného parku (TANAP) v priebehu troch marcových týždňov úspešne presunuli tri bocianie hniezda v podtatranskom regióne. Správa TANAP-u informovala, že tento rok prišli bociany skôr než zvyčajne, a tak spolu s obcami a energetikmi museli konať rýchlo. K presunu hniezd došlo v obciach Hybe a Stará Lesná a tiež v Liptovskom Hrádku.
„Stará podložka v obci Hybe sa pod ťažkým snehom poškodila, preto sme osadili nový kôš. Naše kovové podložky sme vyplietli tak, aby bociany mali útulný domov hneď po prílete. V Liptovskom Hrádku sme hniezdo zo stĺpu elektrického vedenia presunuli na bezpečnejšie miesto, aby sa zabránilo skratom a výpadkom elektriny. Zdá sa, že nový ‚byt‘ už našiel svojich obyvateľov. V Starej Lesnej sme hniezdo na streche kostola premiestnili z dôvodu rekonštrukcie strechy a ochrany areálu materskej školy. Ešte v ten deň prileteli bociany na obhliadku a zdá sa, že si nový domov už obľúbili,“ priblížila Správa TANAP-u.
Ochranári dodávajú, že všetky zásahy robia s dôrazom na bezpečnosť bocianov i ľudí a predovšetkým na posilnenie populácie tohto druhu u nás.
