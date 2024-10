Ochridské jazero ohrozuje znečistenie, nadmerný rybolov i turizmus

Ochrid 30. októbra (TASR) - Ochridské jazero, ktoré je súčasťou svetového dedičstva Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) a rozprestiera sa medzi Severným Macedónskom a Albánskom, ohrozuje znečistenie, nadmerný rybolov a urbánny rozvoj. V stredu na to upozornilo samotné UNESCO i experti, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Ochridské jazero je jedným z najstarších jazier Európy, podľa vedcov má 3,5 milióna rokov a je domovom pre približne 200 jedinečných druhov vrátane vzácnych druhov pstruhov. Je významnou turistickou atrakciou a zdrojom príjmov pre Severné Macedónsko i Albánsko.



Macedónska strana Ochridského jazera bola za svetové dedičstvo vyhlásená v roku 1979. UNESCO do tohto označenia zahrnulo aj albánsku stranu v máji 2019.



UNESCO vo svojej správe zo začiatku tohto roka upozornilo na nízku kvalitu rozvoja budov v okolí jazera a znepokojenie vyjadrilo aj z intenzívneho cestovného ruchu na pobreží. Súčasne poukázalo, že Severné Macedónsko ani Albánsko nerealizujú dostatočné opatrenia.



Podľa experta v oblasti biológie Zlatka Lefkova sa znečistenie "neustále zhoršuje" a vyberá si to daň na pôvodných druhoch a biodiverzite jazera. "Niektoré druhy, ktoré boli predtým zriedkavé alebo sa tu vôbec nevyskytovali, sa zmocňujú životného priestoru biologicky významných druhov či takých, ktorých tu zostalo už iba niekoľko," upozornil.



Z oficiálnych údajov vyplýva, že v okolí Ochridského jazera, ktorá zahŕňa mestá Ochrid a Struga na macedónskej strane a mesto Pogradec na albánskej strane, žije približne 170.000 ľudí, čo je podľa odhadov 56-percentný nárast za uplynulých 50 rokov.



Miestne úrady upozorňujú na potrebu investícií do systému kanalizácie, vybudovaného ešte v 80. rokoch minulého storočia, keďže systém nezvláda nápor turistov. Tí sa k jazeru hrnú ako k lacnejšej alternatíve mora, uviedla riaditeľa hydrobiologického inštitútu v Ochride Orhidea Tasevská.



"Sú tu návrhy projektov... štát však musí nájsť zdroje na to, aby sa tieto návrhy uviedli do praxe," dodala.



Environmentalisti taktiež upozorňujú, že rieky, ktoré ústia do Ochridského jazera, ale aj menšie osídlenia na jeho pobreží sú neustálym zdrojom znečistenia.