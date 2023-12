Oči potrebujú správnu ochranu aj počas zimy

Bratislava 20. decembra (OTS) - Najcennejším zmyslovým orgánom sú oči. Ich ochrana je pre nás počas letných dní plných slnka samozrejmosťou. Zima predstavuje pre naše oči tiež veľkú záťaž a hoci je slnka menej, UV žiarenie nevymizne a jeho značná časť sa odráža od zeme pokrytej snehom. Staráte sa dostatočne o svoj zrak s príchodom chladu a snehu? Ako si môžete chrániť oči v zime, kedy je denné svetlo viac tlmené? V téme zimnej očnej starostlivosti vám poradí farmaceutka Adriána Fechová z lekárne Dr. Max v Sabinove.Ak si zrak extrémne namáhate, môžete to pociťovať vo forme podráždenia, svrbenia a pálenia očí, bolesti hlavy, celkovej únavy a vyčerpania. Očiam dávajú zabrať uzavreté vykúrené priestory, prechody zo studeného do teplého prostredia i práca s počítačom. Počas zimy nie sú oči len suché, ale aj začervenané a podráždené, preto môžu produkovať viac sĺz ako inokedy.Foto: Unsplash.com/Lucas George WendtV zime si treba zrak chrániť rovnakým spôsobom ako v lete, najmä keď je počasie slnečné a obloha jasná.“ radí farmaceutka zo sabinovskej lekárne Dr. Max.Pocitu suchých očí v priestoroch, ktoré sú počas zimy vykurované, sa dá tiež predísť. Riešením je v miestnostiach používať zvlhčovače vzduchu. Niekomu postačí aj domáci trik, a to ukladanie mokrých uterákov na radiátory. Príčinou vzniku suchých očí je rýchlejšie odparovanie sa sĺz, hlavne v miestnostiach, ktoré sú vykurované. Máte pocit, ako keby ste mali v oku piesok alebo cudzie teleso? Jednoduchý a účinný spôsob, ako odstrániť tieto problémy, je okrem už spomínaných rád tiež používanie zvlhčujúcich očných prípravkov.Foto: Unsplash.com/Towfiqu barbhuiyaĽudia s miernymi až strednými príznakmi by si mali niekoľkokrát denne prekvapkať oči takzvanými umelými slzami. Ide o zvlhčujúce očné kvapky s ochranným epitelizačným a dezinfekčným účinkom. Ak vás trápia závažnejšie príznaky dlhšie a kvapková forma prinesie úľavu len na krátky čas, sú na trhu k dispozícii gélové kvapky.“ hovorí Adriána Fechová z lekárne Dr. Max.Foto: Unsplash.com/NordWood ThemesExtrémne striedanie teplôt vonku a vnútri a zvýšená vlhkosť vzduchu ukazujú jednoznačne v prospech nosenia kontaktných šošoviek. Zimu je vtedy možné užiť si bez akýchkoľvek obmedzení. Nositelia kontaktných šošoviek sa môžu obávať nízkych teplôt pod nulou. Ako však vysvetľuje odborníčka z Dr. Max, teplota šošovky sa prispôsobuje teplote tela a k jej zamrznutiu určite nedôjde. Veterné počasie a už vyššie spomínaný nedostatok sĺz môžu oči podráždiť a viesť k nadmernému slzeniu. Nositelia šošoviek by mali používať umelé slzy, ale bez konzervačných látok. Tie zvlhčia sliznicu oka a zvýšia komfort pri ich nosení.Okuliare sa počas zimy neustále rosia a po príchode do miestnosti cez ne človek nevidí absolútne nič. Trvá určitý čas, kým sa teploty vyrovnajú a očistené sklá ostanú naozaj priehľadné. Obmedzujú aj milovníkov zimných športov tým, že pod prilbou tlačia, zahmlievajú sa a nie sú prispôsobené rýchlej jazde. Výber je však výlučne vo vašich rukách.