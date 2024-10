Očkovanie proti HPV znižuje u mužov riziko rakoviny o 50 percent

Bratislava 29. októbra (TASR) - Očkovanie proti ľudskému papilomavírusu (HPV) má významný vplyv na znižovanie rizika rakoviny nielen u žien, ale aj u mužov. Najnovšia štúdia odborníkov z Philadelphie preukázala, že riziko vzniku rakoviny spojenej s HPV bolo u očkovaných mužov približne o 50 percent nižšie ako u neočkovaných. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR o tom informovalo na sociálnej sieti.



"Jefferson DeKloe z Univerzity Thomasa Jeffersona vo Philadelphii a kolektív ďalších autorov analyzovali dáta 3.413.077 mužov a žien zo Spojených štátov, z toho 1.706.539 očkovaných proti HPV. V štúdii sa zamerali na riziko vzniku rakoviny hlavy a krku, análnych oblastí, penisu, vulvy, vagíny a aj krčka maternice, ktorých príčinou môže byť práve spomínaný vírus," priblížilo ministerstvo.



Podotklo, že výsledky štúdie sú prvými, ktoré preukazujú významný prínos očkovania pre mužov pri prevencii rakoviny orofaryngu (hrdlo, mandle, zadná časť jazyka), na ktorú v súčasnosti neexistuje skríningové vyšetrenie.



Očkovanie proti vírusu HPV je na Slovensku plne hradené zo zdravotného poistenia dievčatám a aj chlapcom vo veku od 12 do 15 rokov. "V tomto veku je totiž možné získať najvyššiu imunitnú odpoveď," vysvetlil rezort.



Počet zaočkovaných detí podľa neho síce rastie, no ani zďaleka nedosahuje uspokojivé čísla. "Kým u dvanásťročných dievčat je zaočkovaných aspoň jednou dávkou takmer 45 percent, v prípade dvanásťročných chlapcov je zaočkovanosť výrazne nižšia, a to len na úrovni približne 25 percent," ozrejmilo MZ SR.



HPV patrí k najčastejšie pohlavne prenášaným infekciám. Prenášať sa môže aj dotykom, kontaminovanými predmetmi alebo už počas pôrodu. Vo väčšine prípadov infekcia zmizne sama bez toho, aby spôsobila problémy. Niektoré z HPV vírusov však v tele pretrvajú roky a môžu byť pôvodcom onkologických ochorení. Účinným nástrojom proti HPV je očkovanie.