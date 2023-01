Očné prehliadky sú jedinou prevenciou rozvoja zeleného zákalu

Bratislava 2. januára (TASR) - Jedinou účinnou prevenciou rozvoja zeleného zákalu sú pravidelné očné prehliadky so včasným záchytom a liečbou tohto ochorenia. Pre TASR to uviedla primárka Očnej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Nora Majtánová.



Zelený zákal alebo glaukóm je chronické, progresívne a ireverzibilné ochorenie zrakového nervu, ktoré je druhou najčastejšou príčinou slepoty. "Neadekvátne zvýšeným vnútroočným tlakom zapríčineným nedostatočným odtokom alebo nadmernou tvorbou vnútroočnej tekutiny dochádza k útlaku vnútroočných štruktúr, najmä zrakového nervu, a teda k jeho štrukturálnym zmenám," vysvetlila odborníčka.



Rizikové faktory vzniku zeleného zákalu sú podľa jej slov vek (starší ľudia), ochorenia ako napríklad cukrovka či nízky krvný tlak, očné ochorenia ako ďalekozrakosť či vnútroočné zápaly, úrazy oka a tiež genetika. Glaukóm možno podľa nálezu vo vnútroočnej štruktúre rozdeliť na zelený zákal s otvoreným uhlom, zatvoreným uhlom a sekundárny zelený zákal, vyskytujúci sa pri iných očných chorobách. Samostatnú kapitolu tvorí vrodený zelený zákal u detí.



Podľa druhu zeleného zákalu vznikajú u pacientov rôzne príznaky, ozrejmila Majtánová. Pri zelenom zákale s otvoreným uhlom sú často príznaky nešpecifické, nevýrazné ako diskomfort v očiach, bolesti hlavy, horšie videnie pri slabšom osvetlení. Výraznejšie zhoršenie videnia a porucha periférneho videnia sú príznakom pokročilého štádia zeleného zákalu. Zelený zákal s uzavretým uhlom sa prejavuje zhoršením videnia, výraznejšími bolesťami hlavy alebo oka, vznikom farebných kruhov okolo svetelných zdrojov, začervenaním oka.



"Liečba zeleného zákalu spočíva v snahe o zníženie vnútroočného tlaku buď aplikáciou rôznych kvapiek, alebo dočasným užívaním liekov na odvodnenie, ktorých účinkom klesá aj vnútroočný tlak. V prípade, ak je táto liečba nedostatočná a pretrváva vysoký vnútroočný tlak a dochádza k zhoršeniu poškodenia zrakového nervu a výpadkov v zornom poli, je nutná chirurgická liečba," vysvetlila primárka. Dodala, že typov operácie je viacero, pričom o výbere rozhoduje operatér podľa druhu zeleného zákalu a príčiny vzniku.



V bratislavskej Nemocnici sv. Cyrila a Metoda využívajú od minulého roka pri liečbe zeleného zákalu aj najmodernejšiu metódu miniinvazívnej chirurgie. "Pacientom do oka vyoperujú drenážny mikroimplantát, ktorý im pomôže znížiť vysoký vnútroočný tlak," priblížila Majtánová.