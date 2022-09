Od januára sa potvrdilo 21 invazívnych meningokokových ochorení

Bratislava 9. septembra (TASR) - Na Slovensku sa od januára potvrdilo 21 invazívnych meningokokových ochorení. Vlani to bolo 25 prípadov, čo bolo o dva prípady viac ako rok predtým. Pre TASR to priblížila Anna Kružlíková z Národného referenčného centra pre meningokoky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



"Celkovo pri porovnaní hlavného pandemického obdobia s predošlými rokmi 2019, 2018, 2017 počet ochorení klesol," spresnila Kružlíková s tým, že počet ochorení za tento rok bude možné porovnať s minulosťou až po uplynutí roku 2022. Najvyššia chorobnosť aj úmrtnosť sa podľa jej slov dlhodobo drží u dojčiat a za nimi u jeden- až štvorročných detí s prevažujúcou séroskupinou B.



Dlhodobú a účinnú ochranu a čiastočnú redukciu nosičstva poskytuje podľa Kružlíkovej očkovanie. Vakcíny sú na Slovensku na lekársky predpis s možnosťou očkovania od šiesteho týždňa života dieťaťa. "Vakcíny proti meningokokom sú lekármi odporúčané, no nie sú zaradené do plošného očkovania ani plne hradené zdravotnými poisťovňami," ozrejmila.



Meningokok môže spôsobovať zápal mozgových blán (meningitídu) a otravu krvi (meningokokovú sepsu). Meningokoková infekcia má rýchly priebeh, bez komplexnej a okamžitej liečby môže viesť k smrti alebo ťažkému trvalému postihnutiu. Invazívne meningokokové ochorenia ohrozujú podľa ÚVZ najviac deti do štyroch rokov, zvlášť dojčatá s nezrelým imunitným systémom. Každý desiaty až 20. dospelý človek je bezpríznakový nosič meningokoka.



Existuje 13 meningokokových séroskupín, no iba šesť môže spôsobiť ochorenie. Na Slovensku vyvolávajú ochorenia najčastejšie meningokoky skupiny B a C.