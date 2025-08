Od outsiderky k ikone odboja

Bratislava 5. augusta (OTS) - (IKAR) - Ešte silnejší, temnejší a viac emocionálne nabitý. Druhý diel napínavej fantasy série Bezmocná od Lauren Roberts posúva príbeh Paedyn Grayovej do nebezpečnejších, temnejších vôd, kde moc, láska a lojalita prestávajú byť jednoznačné.Je tu Bezohľadná Paedyn Grayová, Strieborná spasiteľka bez nadprirodzených schopností, je po vražde kráľa hľadanou osobou. Útočisko našla v meste Dor, kde využíva svoj bystrý um a rýchlosť na zápasenie. Lenže maska novej identity nevydrží dlho. Jej ligotavé vlasy spozná Kai Azer – princ, Ochranca trónu, ktorého prvou úlohou je priviesť Paedyn späť do kráľovstva Ilya.Ich dlhá cesta je poznačená množstvom útekov, iskier a nenaplnených dohôd. Hoci sa Paedyn vzpiera a pri každej príležitosti sa pokúša utiecť, nedokáže zabudnúť na spoločnú minulosť s Kaiom.Z nepriateľov sa postupne stávajú spojenci, ktorí sa onedlho ocitnú zviazaní čímsi omnoho silnejším, ako sú železné putá.Vypočujte si úryvok.Číta Zuzana Jurigová Kapráliková:Príbeh je plný zvratov, zrady, nečakaných obetí a otázok bez odpovedí. Tempo je svižné, kapitoly sú krátke a napínavé, často končiace cliffhangerom. Lauren Roberts si udržiava štýl, ktorý jej priniesol milióny fanúšikov: silné ženské hrdinky, výbušné emócie a neustále napätie medzi lojalitou a túžbou.Najviac sa diskutuje o vzťahu Kai – Paedyn, ktorý v Bezohľadnej prechádza skutočnou skúškou. Už to nie je len o príťažlivosti a tajomstvách, ale o dôvere, sile a rozdielnych morálnych postojoch.S miernym nadnesením možno povedať, že je to analýza moci, osobnej slobody a identity. Paedyn už nie je tá istá, čo na začiatku. Nie je bezmocná – ale ani si nie je istá, či je skutočne mocná. Je medzi dvoma svetmi, dvoma mužmi, dvoma víziami budúcnosti.Foto: IKARLauren Roberts napísala román, ktorý nie je len akčný a romantický, ale núti aj premýšľať. Vytvorila hrdinku, ktorá je zranená, hrdá, tvrdohlavá aj krehká. Jednoducho ľudská. A v tom je Bezohľadná výnimočná.Z anglického originálu Reckless (Simon & Schuster UK Ltd, 2023) preložila Patrícia Hatiarová.Milan Buno, knižný publicista