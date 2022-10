Od piatkového večera do soboty dopoludnia môžu Slovensko potrápiť hmly

Bratislava 7. októbra (TASR) - Od piatkového večera môžu Slovensko potrápiť hmly. Najnižší stupeň výstrahy je predbežne vydaný do sobotného (8. 10.) dopoludnia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.



Ojedinele sa môžu vyskytnúť hmly s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," priblížili meteorológovia.



Výstrahy sa týkajú celého územia Slovenska. Ich platnosť je predbežne od piatka 22.00 h do soboty 10.00 h.