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Od piatkovej noci spadne na väčšine územia 15 až 40 milimetrov zrážok
SHMÚ informuje, že preto sa bude studený front nad našou oblasťou v noci a ráno vlniť a vyvolá výdatnejšie zrážky na veľkej časti nášho územia.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - V noci na piatok (13. 11.) a v piatok cez deň na väčšine územia Slovenska spadne 15 až 40 milimetrov zrážok. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.
„V rozsiahlej oblasti nízkeho tlaku vzduchu postúpi v najbližších hodinách od západu do našej oblasti a nad západný Balkán a Jadran výrazný studený front. Počasie u nás bude ovplyvňovať najmä počas najbližšej noci a piatok ráno,“ uviedli meteorológovia. Tvrdia, že spojený bude s tlakovou nížou, ktorej jeden stred sa bude v prízemnom poli presúvať počas najbližšej noci zo severného Talianska cez Slovinsko, Maďarsko až nad pohraničie Slovenska, Ukrajiny a Rumunska.
SHMÚ informuje, že preto sa bude studený front nad našou oblasťou v noci a ráno vlniť a vyvolá výdatnejšie zrážky na veľkej časti nášho územia. „Za studeným frontom sa k nám v chladnejšom vzduchu v priebehu piatka od západu postupne rozšíri výbežok tlakovej výše,“ tvrdí SHMÚ.
Podľa ENS predpovede od modelu ECMWF spadne od štvrtkovej 13. hodiny do soboty (14. 11.) na našom území zväčša 15 až 30 milimetrov zrážok. Ojedinele aj výrazne viacej a na dolnom Zemplíne lokálne aj nad 40 milimetrov. Naopak, na Záhorí by malo spadnúť zväčša len desať až 15 milimetrov. „Hlavný beh modelu Aladin očakáva viacej zrážok. Podľa neho by na výraznej väčšine Slovenska malo za uvedené obdobie spadnúť 25 až 40 milimetrov, lokálne, najmä na východe Podunajskej nížiny, v južnej polovici stredného Slovenska a v Košickom kraji a na hornom Zemplíne aj viacej, ojedinele až okolo 50 milimetrov. Naopak, v Bratislavskom kraji zväčša len okolo 20 milimetrov,“ priblížili meteorológovia.
Model Icon očakáva zväčša 20 až 40 milimetrov, ojedinele, najmä na východe až okolo 50 milimetrov. Na krajnom západe podľa tohto modelu spadne zväčša len osem až 20 milimetrov. Model GFS predpokladá podľa SHMÚ, že na väčšine územia spadne 25 až 50 milimetrov, ojedinele, najmä na východe, až do 65 milimetrov. Na krajnom západe, ale lokálne aj v Žilinskom kraji a na hornom Spiši spadne podľa GFS sedem až 25 milimetrov.
„V predpovedi celkového úhrnu zrážok je stále ešte určitá miera neistoty. Rozhodujúce bude kadiaľ presne v rámci našej oblasti sa bude presúvať stred tlakovej níže, ktorá zapríčiní prechodné navlnenie studeného frontu,“ poznamenali zo SHMÚ. Ako dodali, je zrejmé, že všetky výstupy rátajú s tým, že na krajnom západe bude na väčšej ploche zrážok najmenej a najmä na východe Podunajskej nížiny, v južnej polovici stredného Slovenska, v Košickom kraji a na hornom Zemplíne bude plošne zrážok najviac.
Predpovedné materiály zároveň rátajú s tým, že na severe Slovenska sa dážď v piatok nad ránom a ráno zmení postupne na sneženie už v polohách od približne 600 metrov nad morom. Na Orave, Liptove a Spiši môže v piatok už v polohách od 700 metrov ležať prechodne aj viac ako päť centimetrov mokrého snehu.
„V rozsiahlej oblasti nízkeho tlaku vzduchu postúpi v najbližších hodinách od západu do našej oblasti a nad západný Balkán a Jadran výrazný studený front. Počasie u nás bude ovplyvňovať najmä počas najbližšej noci a piatok ráno,“ uviedli meteorológovia. Tvrdia, že spojený bude s tlakovou nížou, ktorej jeden stred sa bude v prízemnom poli presúvať počas najbližšej noci zo severného Talianska cez Slovinsko, Maďarsko až nad pohraničie Slovenska, Ukrajiny a Rumunska.
SHMÚ informuje, že preto sa bude studený front nad našou oblasťou v noci a ráno vlniť a vyvolá výdatnejšie zrážky na veľkej časti nášho územia. „Za studeným frontom sa k nám v chladnejšom vzduchu v priebehu piatka od západu postupne rozšíri výbežok tlakovej výše,“ tvrdí SHMÚ.
Podľa ENS predpovede od modelu ECMWF spadne od štvrtkovej 13. hodiny do soboty (14. 11.) na našom území zväčša 15 až 30 milimetrov zrážok. Ojedinele aj výrazne viacej a na dolnom Zemplíne lokálne aj nad 40 milimetrov. Naopak, na Záhorí by malo spadnúť zväčša len desať až 15 milimetrov. „Hlavný beh modelu Aladin očakáva viacej zrážok. Podľa neho by na výraznej väčšine Slovenska malo za uvedené obdobie spadnúť 25 až 40 milimetrov, lokálne, najmä na východe Podunajskej nížiny, v južnej polovici stredného Slovenska a v Košickom kraji a na hornom Zemplíne aj viacej, ojedinele až okolo 50 milimetrov. Naopak, v Bratislavskom kraji zväčša len okolo 20 milimetrov,“ priblížili meteorológovia.
Model Icon očakáva zväčša 20 až 40 milimetrov, ojedinele, najmä na východe až okolo 50 milimetrov. Na krajnom západe podľa tohto modelu spadne zväčša len osem až 20 milimetrov. Model GFS predpokladá podľa SHMÚ, že na väčšine územia spadne 25 až 50 milimetrov, ojedinele, najmä na východe, až do 65 milimetrov. Na krajnom západe, ale lokálne aj v Žilinskom kraji a na hornom Spiši spadne podľa GFS sedem až 25 milimetrov.
„V predpovedi celkového úhrnu zrážok je stále ešte určitá miera neistoty. Rozhodujúce bude kadiaľ presne v rámci našej oblasti sa bude presúvať stred tlakovej níže, ktorá zapríčiní prechodné navlnenie studeného frontu,“ poznamenali zo SHMÚ. Ako dodali, je zrejmé, že všetky výstupy rátajú s tým, že na krajnom západe bude na väčšej ploche zrážok najmenej a najmä na východe Podunajskej nížiny, v južnej polovici stredného Slovenska, v Košickom kraji a na hornom Zemplíne bude plošne zrážok najviac.
Predpovedné materiály zároveň rátajú s tým, že na severe Slovenska sa dážď v piatok nad ránom a ráno zmení postupne na sneženie už v polohách od približne 600 metrov nad morom. Na Orave, Liptove a Spiši môže v piatok už v polohách od 700 metrov ležať prechodne aj viac ako päť centimetrov mokrého snehu.