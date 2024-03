Od povojnových rokov až k Nežnej revolúcii – vtipne a zrozumiteľne

Bratislava 19. marca (OTS) - Pri čítaní kníhsa nielen pobavíte, ale aj dozviete niečo nové. Na besedách má vo zvyku presviedčať mladých čitateľov, že nie je spisovateľom, ale len učiteľom, ktorý si čas kráti tým, že si po večeroch zapisuje to, čo by mal povedať žiakom na hodine dejepisu, keby náhodou zabudol. Svoje „krátenie času“ počas niekoľkých rokov pretavil do kompletnej série, ktorá histórii strháva neosobnú masku a popularizačným spôsobom približuje dejiny Slovenska mladým čitateľom a čitateľkám – vedie ich k dialógu s minulosťou vlastných predkov a krajiny, v ktorej vyrastajú. Výnimkou nie je ani autorova najnovšia kniha Ako sa (ne)buduje sen , ktorá čitateľov prevedie slovenskou históriou od povojnových rokov až k Nežnej revolúcii.Keď sa v roku 1945 skončila vojna, celý svet bol presvedčený, že ľudstvo sa počas šiestich rokov veľmi veľa naučilo a nastáva bezkonfliktné obdobie, plné rešpektu a dohôd. Ideály a realita sú však partnermi len v ťažkých časoch, keď dostanú voľnosť, rozídu sa. Politická mapa sa opäť prekreslila a svet sa rozdelil na dva mocenské tábory – socialistický a kapitalistický, medzi ktorými sa začala takzvaná studená vojna. Slovensko bolo súčasťou dvoch svetov, na dlhé desaťročia rozdelených železnou oponou, ktorú pretrhla až revolučná vlna na prelome 80. a 90. rokov.Pútavý text Róberta Beutelhausera je prešpikovaný výstižnými vtipmi, ktoré do ilustrácií spracovalaV sérii Naše hrôzyplné dejiny vo Vydavateľstve SLOVART vyšli tieto knihy: Barbarskí Slovania (2012) – kde sa vzali naši predkovia na tomto území a ako vznikla Veľká Morava. Od porážky k porážke (2013) – rozpad Veľkomoravskej ríše v 10. storočí. Prvé storočia existencie Uhorského kráľovstva. Turci, Habsburgovci a iné pohromy (2016) – udalosti, ktoré nasledovali po víťazstve Osmanov v bitke pri Moháči v roku 1526. Za všetko (ne)môže Štúr (2018) – 18. až 19. storočie, obdobie osvietenstva, keď sa z feudálneho spoločenstva začínajú vyčleňovať moderné národy. Zbohom monarchia, vitaj republika (2019) – rozpad rakúsko-uhorskej monarchie a vznik ČSR, spoločného štátu Čechov aj Slovákov na začiatku 20. storočia. Víťazstvá a prehry 1918 -1945 (2021) – osud Československa od jeho vzniku v roku 1918 až po jeho rozpad počas druhej svetovej vojny.