Od prijatia deklarácie o zákaze ľudského klonovania uplynulo 20 rokov

New York 18. februára (TASR) - Hlboké rozpory a prijatie kompromisného riešenia. Takto by sa dali charakterizovať štvorročné diskusie o návrhoch globálneho zákazu klonovania ľudí na pôde Organizácie Spojených národov.



Právny výbor Valného zhromaždenia OSN prijal 18. februára 2005 deklaráciu vyzývajúcu vlády, aby zakázali všetky formy ľudského klonovania vrátane techník používaných pri výskume kmeňových buniek.



Nezáväzný návrh predložil Honduras a podporovala ho aj americká vláda. Nesúhlasili s ním však zástancovia výskumu kmeňových buniek.



Za jeho prijatie hlasovalo 71 členov výboru, proti bolo 35 a zdržalo sa 43 členov. Pred prijatím záverečného textu výbor zamietol sériu pozmeňovacích návrhov Belgicka, ktoré požadovalo, aby bola deklarácia prijateľnejšia pre stúpencov výskumu kmeňových buniek.



Stredobodom diskusie bol lekársky výskum opierajúci sa o tzv. liečebné klonovanie, teda klonovanie ľudských embryí s cieľom získať bunky výlučne pre výskum.



Mnohí vedci vidia v tomto postupe nádej na liečbu ochorení, ako sú Alzheimerova choroba, rakovina, cukrovka či poškodenie miechy. Proti deklarácii hlasovala mimo iných Británia, ktorá z tohto dôvodu liečebné klonovanie povoľuje.



Oponenti - vlády na čele s USA a Kostarikou - naopak argumentovali, že takýto výskum je bez ohľadu na účel zabíjaním ľudského života.



Snaha pripraviť záväzný dohovor zakazujúci klonovanie ľudí neuspela po tom, ako vláda USA začala presadzovať rozšírenie zákazu na akékoľvek klonovanie ľudských embryí vrátane liečebného.



Taliansko navrhlo prijať nezáväzné vyhlásenie vyzývajúce krajiny na prijatie zákonov "zakazujúcich akékoľvek pokusy vytvoriť ľudský život prostredníctvom klonovacích procesov a akýkoľvek výskum zameraný na dosiahnutie tohto cieľa".



Honduras následne predložil návrh vyzývajúci členské štáty OSN, aby "zakázali všetky formy ľudského klonovania vzhľadom na to, že sú nezlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou a ochranou ľudského života".



Vyhlásenie putovalo pred 191-členné Valné zhromaždenie OSN. Deklaráciu o ľudskom klonovaní schválilo 8. marca 2005. Má odporúčací charakter. Za deklaráciu hlasovalo 84 krajín vrátane Slovenskej republiky, proti bolo 34 štátov a 37 sa hlasovania zdržalo.



Dokument vyzval všetky členské štáty, aby zakázali akékoľvek pokusy vytvoriť ľudský život procesom klonovania a tiež výskum, ktorý k tomu smeruje. Deklarácia ďalej žiada, aby členské štáty zabezpečili, že bude pri aplikácii biológie vždy rešpektovaná ľudská dôstojnosť.



Dokument žiada najmä to, aby nedochádzalo k zneužívaniu žien, zakázali sa techniky genetického inžinierstva, ktoré môžu ohrozovať ľudskú dôstojnosť, a aby sa v tomto smere prijali konkrétne legislatívne opatrenia.