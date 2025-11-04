< sekcia Import
Od utorka nás čaká prijemné slnečné počasie
Teploty sa budú pohybovať medzi 10 až 13 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 4. novembra (TASR) - Slnečno. Teploty 10 až 13 stupňov C.
Počasie v regiónoch:Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné 12 až 15 stupňov C.
Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 3 až -2 a najvyššie denné 10 až 14 stupňov C.
Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 3 až -1 a najvyššie denné 10 až 14 stupňov C.
Počasie na horách: Vo výške 1000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná 9 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná 5 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná 1 stupeň Celzia.
Zdroj: meteo.sk
