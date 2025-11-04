Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Od utorka nás čaká prijemné slnečné počasie

.
Ilustračná snímka.

Teploty sa budú pohybovať medzi 10 až 13 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 4. novembra (TASR) - Slnečno. Teploty 10 až 13 stupňov C.

Počasie v regiónoch:

Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné 12 až 15 stupňov C.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 3 až -2 a najvyššie denné 10 až 14 stupňov C.

Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 3 až -1 a najvyššie denné 10 až 14 stupňov C.




Počasie na horách:

Vo výške 1000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná 9 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná 5 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná 1 stupeň Celzia.




Zdroj: meteo.sk
